Witten: Warum die Stadt Fichten in den Wäldern fällen lässt

Witten. Die Fichten, die die Stadt Witten fällen ließ, waren ihren Angaben zufolge schon abgestorben. Spaziergänger fallen die kahlen Stellen auf.

Die Stadt Witten hat Fichten im Herrenholz und oberhalb der Drei Teiche fällen lassen. Sie seien vom Borkenkäfer befallen gewesen. Das Holz der Bäume war nach Angaben der Verwaltung bereits abgestorben.

Auch wenn die kahlen Flächen an solchen Stellen besonders auffallen und mancher besorgte Spaziergänger sich wundern mag: Die Gesamtmenge an Schadholz sei in diesem Winter relativ gering, sagt Stadtförster Klaus Peter. Das Holz gehe überwiegend in den Export, weil die heimischen Sägewerke gar nicht alles verarbeiten könne, was aus den Wäldern komme.

Die Stadt weist bei dieser Gelegenheit noch einmal darauf hin, dass der Wanderparkplatz an der Durchholzer Straße in dieser Woche gesperrt ist. Alternativ könne der nur etwa 500 Meter entfernte Parkplatz Rauendahl genutzt werden.

