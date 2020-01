Lange Strafen für Pfarrhausbande – aber ohne Tat in Witten

In dem seit einem Jahr laufenden Prozess gegen die „Pfarrhausbande“, der die Anklage auch den Einbruch bei einem Pastor in Witten-Stockum vorwarf, hat das Bochumer Landgericht am Freitag (31.1.) sein Urteil gesprochen – und lange Strafen verhängt.

Ein 44 Jahre alter Mann und sein 28-jähriger Sohn müssen für zwölf Jahre beziehungsweise neun Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das Gericht verurteilte sie wegen besonders schweren Raubes, Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie schweren Banden- und Einbruchsdiebstahls. Die mitangeklagte Lebensgefährtin (47) des Vaters bekam wegen Beihilfe und Benutzung falscher Ausweispapiere sechs Jahre.

Mindestens 30 Einbrüche wurden den Angeklagten zur Last gelegt

Seit Februar hatte die Strafkammer gegen das Trio verhandelt. Auf das Konto der Täter sollen mindestens 30 Einbrüche gehen. Sie hatten es auf Gemeindebüros, Wohnungen von Pfarrern und einsam gelegene Einfamilienhäuser abgesehen, die vornehmlich von älteren Damen bewohnt wurden. Angesichts der Vielzahl der Taten nimmt sich die Beute mit rund 90.000 Euro fast noch bescheiden aus. Bei dem Einbruch ins Pfarrhaus der Maximilian-Kolbe-Gemeinde in Witten wurden 2017 unter anderem Schmuck sowie ein Tresor mit 500 Euro erbeutet. Diese Tat konnte der Bande allerdings nicht nachgewiesen werden.

Die jetzt Beschuldigten hatten sich sich nach Überzeugung des Gerichts mit weiteren Tatverdächtigen zu einer Bande zusammengetan, die wischen September 2017 und August 2018 zuschlug. „Bei den Angeklagten liegt ein tief verwurzeltes dissoziales Gefüge vor“, sagte der Vorsitzende Richter Große-Feldhaus. Er sprach von „Berufsverbrechertum“.

Vater saß bis Mai in Österreich im Gefängnis und wurde schnell wieder rückfällig

Die Angeklagten sind einschlägig vorbestraft. Der 44-Jährige war erst im Mai 2017 aus österreichischer Strafhaft entlassen worden – und wurde ganz schnell wieder rückfällig, wie das Gericht hervorhob. Weil er etliche Taten erst nach 30 Prozesstagen gestand hat, wirkte sich das kaum strafmildernd aus.

Das Gericht hatte den drei Angeklagten im Laufe des Prozesses noch vorgeschlagen, neun Taten zu gestehen. Dann hätten sie mit Haftstrafen zwischen sechs und neun Jahren zu rechnen. Doch es kam zu keiner Einigung. Die Beweislage war schwierig.

Beweislage war trotz Telefonüberwachungen und DNA-Spuren schwierig

Zwar gab es Protokolle von Telefonüberwachungen. Dabei zeigte sich, dass Handys der Angeklagten zur Tatzeit am Tatort eingeloggt waren. Weiterhin gab es vereinzelte DNA-Spuren, etwa an einem Schlüssel und einem Werkzeug an einem der Tatorte. Außerdem waren die Angeklagten auf der Überwachungskamera einer Tankstelle zu sehen, die 100 Meter vom späteren Tatort entfernt liegt. Aber reichte das für eine Verurteilung? Das Gericht hielt das Trio schließlich nicht zuletzt aufgrund von Zeugenaussagen und DNA-Spuren in zwölf Fällen für schuldig.

Alle drei Angeklagten bleiben wegen Fluchtgefahr in Haft. Außerdem zogen die Richter zwei beschlagnahmte Pistolen, etliche Uhren, Schmuck, Münzen, Besteck und Pfandscheine sowie insgesamt 63.600 Euro Bargeld ein.