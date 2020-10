Witten: Volksbühne sagt Veranstaltungen bis Mitte Januar ab

Die Theatergemeinde „Volksbühne Witten“ sagt bis Mitte Januar alle im Saalbau geplanten Kultur-Veranstaltungen ab. Hintergrund: Im großen Theatersaal dürfen aufgrund der Coronalage bei Veranstaltungen nur noch 98 Zuschauer Platz nehmen.

Dorothee Bloch, Geschäftsführerin der Volksbühne: „Wir haben zu viele Abonnenten.“ Es sei nicht möglich, die geplanten Auftritte drei- oder viermal zu wiederholen, damit alle die Chance hätten, daran teilzunehmen. Die erste Veranstaltung, die ausfällt, ist am 8. November „Alexandra“ – eine Konzertshow, die in das Leben der Schlagersängerin Alexandra eintaucht. Sängerin Cornelia Corba hätte mit Liedern wie „Mein Freund, der Baum“ oder „Zigeunerjunge“ an die 1969 bei einem Autounfall verstorbene Alexandra (Doris Treitz) erinnert.

Auch die Kölner Symphoniker stehen im Advent nicht auf der Saalbaubühne in Witten

Abgesagt wird auch das für den 10. November geplante Schauspiel „Schtonk!“, das sich – wie die gleichnamige Filmkomödie von Regisseur Helmut Dietl – um die gefälschten Hitler-Tagebücher dreht. Das für den 17. November geplante Kriminalstück „Die zwölf Geschworenen“ des Berliner Kriminaltheaters fällt ebenfalls aus.

Am 1. Dezember wollten die Kölner Symphoniker das Saalbau-Publikum mit einem festlichen Konzert auf die Weihnachtszeit einstimmen, unter anderem mit Werken aus Händels „Messias“ und Bachs „Weihnachtsoratorium“. Das Casanova Society Orchestra hätte eigentlich am 10. Dezember in Witten auf der Bühne gestanden. Die Berliner erinnern mit „Swing Glöckchen“ musikalisch an die goldenen Zwanziger Jahre. Abgesagt.

Kubaner können nicht zur Tanzshow nach Witten reisen

Für den 19. Dezember konnte die Volksbühne den österreichischen „Kendlingers K&K Opernchor“ für einen Saalbau-Auftritt gewinnen. Das europaweit bekannte Ensemble wollte die schönsten Weihnachtslieder präsentieren. Auch die Darsteller der kubanischen Musik- und Tanzshow „Pasión de Buena Vista“, die am 13. Januar mit heißen Rhythmen in den Saalbau kommen wollten, können nicht anreisen.

Volksbühne-Geschäftsführerin Dorothee Bloch betont, dass Veranstaltungskarten, die im freien Verkauf erworben wurden, dort zurückgegeben werden können, wo sie erstanden wurden. Es gebe auch Überlegungen, ausgefallene Veranstaltungen im kommenden Jahr nachzuholen.