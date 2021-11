Witten: Volksbühne bringt den Broadway in den Saalbau

Witten. Die Kammeroper Köln gastiert am 1. Advent mit einer turbulenten Musical-Show in Witten. Was die Zuschauer am 28. November erwartet.

Die Theatergemeinde Volksbühne Witten bringt am ersten Adventssonntag (28.11.) ein Stück Broadway in den Saalbau. „The Show must go on – Am Broadway ist die Hölle los“ heißt die turbulente Musical-Show, die ab 17 Uhr von der Kammeroper Köln präsentiert wird.

Ein Musical trifft hierbei auf Comedy. Zum Inhalt: Am Broadway sind die Nerven zum Zerreißen gespannt. Eine Premiere steht an, doch eine Krise reiht sich an die nächste. „Das Phantom der Oper“ steht auf allen Plakaten, aber auf der Bühne steht die Dekoration für „My Fair Lady“. Die Uhr tickt, der Produzent tobt, alles steht auf dem Spiel. Und so kämpfen drei Bühnenarbeiter gegen die Zeit. Denn der Vorhang muss sich heben. Und das wird er.

Ausschnitte aus vielen Musicals sind zu hören und zu sehen

Bis dahin versprechen die Kölner Darsteller ein komödiantisches Feuerwerk der Extraklasse. Stand-Up-Comedians präsentieren in dieser Aufführung als Bühnenarbeiter und in anderen Rollen eine Show mit Musical-Ausschnitten unter anderem aus „Mary Poppins“, „My Fair Lady“, „Ich war noch niemals in New York“ sowie „Mamma Mia“. Eine besondere Musical-Gala mit dem Ensemble der Kammeroper Köln, einer Live-Band und Komödianten, die alle bereits Erfolge bei den „Bonner Springmäusen“ feierten.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Theatergemeinde Volksbühne (Augustastr.1): 02302/23-516. Außerdem beim Stadtmarketing (Marktstr. 7) sowie in allen CTS-Vorverkaufsstellen. Weitere Infos zum Programm der Volksbühne findet man online: www.volksbuehne-witten.de

