Witten: Viertklässler können beim Lesewettbewerb mitmachen

Witten. Der Lesewettbewerb der vierten Schulklassen hat in Witten Tradition. Was Schulen wissen müssen, die sich beteiligen wollen.

Vierte Schulklassen der Wittener Grund-, Förder- und Waldorfschulen können sich noch bis zum 11. März zum Lesewettbewerb anmelden. Bis zum Meldeschluss sollen Schulen, die teilnehmen möchten, ihre jeweiligen „Lese-Sieger“ einer jeden Grundschulklasse den Wittener Serviceclubs per Mail melden (anding@lions-club-witten.de).

Clubs aus Witten laden Kinder in die Stadtbibliothek ein

Diese ausgewählten Schüler werden vom Rotary-Club Witten und dem Lions-Club Witten zur „Zwischenausscheidung“ am 29. und am 31. März immer in die Räume der Stadtbibliothek an der Husemannstraße eingeladen. Die Kinder sollen dort jeweils von 16 bis 18 Uhr vor einer Jury einen dreiminütigen Text aus einem ihnen unbekannten Buch vorlesen.

Die Jury wird danach zwölf beste kleine Vorleser auswählen. Die Mädchen und Jungen werden sich dann zur „Endausscheidung“ am 4. Mai von 15 bis 18 Uhr in der Stadtbibliothek treffen.

