Blaulicht Witten: Verletzter Radler in die Klinik geflogen

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Radfahrer auf der Wetterstraße in Witten.

Zwei Verletzte forderte am Sonntagabend, 9. Mai, gegen 19.40 Uhr ein Unfall auf der Wetterstraße zwischen einem Motorrad- und einem Fahrradfahrer. Beide wurden verletzt, der Radler so schwer, dass er mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden musste, der Kradfahrer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten