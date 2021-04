Witten: Verkaufswagen mit Süßigkeiten nachts aufgebrochen

In der Nacht zu Samstag wurde ein Verkaufswagen in Witten aufgebrochen.

Witten. Großer Hunger oder nur kriminelle Energie? Süßigkeiten haben Unbekannte aus einem Verkaufswagen in Witten gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Witten-Annen einen Verkaufswagen aufgebrochen und Süßigkeiten gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Annenstraße 133. Nach bisherigem Kenntnisstand brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (16. 4.) um 19.30 Uhr bis Samstag um 7 Uhr gewaltsam ein Metall-Rollo des Wagens auf. Durch die entstandene Lücke gelangten die Kriminellen in die Auslage und entwendeten Süßes. Einige der Leckereien blieben auf der Annenstraße zwischen den Häusern 127 und 129 zurück.

Wer hat in Witten verdächtige Beobachtungen gemacht?

Die Polizei fragt: Wer hat im Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt das Wittener Kriminalkommissariat 33 zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-8305 oder die Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.