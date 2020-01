Witten. Zwei noch junge Bäume wurden abgesägt, die Krone achtlos daneben geworfen: Bürger in Witten-Stockum sind über diesen Vandalismus empört.

Witten: Vandalen fällen Bäume am Stockumer Bolzplatz

Viele Stockumer sind empört: Vandalen haben zwei Bäume abgesägt. Sie standen auf dem Bolzplatz zwischen der Harkortschule und dem Edeka-Parkplatz und waren Teil einer noch jungen Baumreihe. Die Stämme wurde auf halber Höhe durchtrennt, die Kronen achtlos daneben geworfen. Es sieht aus, als hätte jemand seine Motorsäge ausprobiert.

Diese Bäume nahe des Edeka-Parkplatzes in Stockum wurden abgesägt. Foto: Wolfgang Lippert

Wolfgang Lippert, Vorsitzender der Heimatfreunde Stockum/Düren, hat sich am Montag (13.1.) an die Stadt Witten gewandt. „Ich vermute, dass sie nicht rechtmäßig gefällt wurden.“ Am Dienstag bestätigte das Betriebsamt, dass es sich um Vandalismus handele. Anzeige wurde erstattet. Die Stadt hat versprochen, kurzfristig eine Neupflanzung vorzunehmen.