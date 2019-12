Witten: Unterm Charity-Baum liegen mehr als 200 Geschenke

Puppen, Plüschtiere, Lego: All das steht auf den Wunschzetteln der Kinder, die in Kartenform an dem großen Tannenbaum in der Spielzeugabteilung von Galeria Kaufhof hängen. Zum elften Mal erfüllt das Warenhaus mit Hilfe seiner Kunden Kinderwünsche. Die Spenden der Charity-Aktion gehen erneut an die Ruhrtalengel, den Kinderhospizdienst, die Waisenheimat der evangelische Kinder- und Jugendhilfe sowie die Kinderschutzorganisation „Flow“. Mehr als 200 Geschenke sind zusammengekommen.

Seit Oktober hingen die Weihnachtswünsche der Kinder an Charity-Bäumen in der Spielzeugabteilung von Galeria. Die Aktion scheint wieder gut anzukommen. „Im November waren fast alle Zettel vom Baum verschwunden“, sagt Filialleiter Oliver Klein (47).

Colin wünschte sich ein Harry-Potter-Set von Lego

Die Schützlinge der einzelnen Vereine haben ihre Wünsche auf kleinen Kärtchen geschrieben und diese teilweise liebevoll gestaltet. Colin würde gerne ein Harry-Potter-Set unterm Weihnachtsbaum finden. Der Elfjährige schnitt ein Bild mit dem gewünschten Spielzeug aus und bemalte es bunt. „Bärbel“ und „Peter“ kauften ihm das Spielzeug, wie auf der Rückseite der Karte vermerkt ist, so dass Colin auch den Absender kennt. Diese Galeria-Kunden packten das Präsent selbst liebevoll ein und schrieben noch dazu: „Frohe Weihnachten und viel Spaß mit dem Geschenk.“

Die Geschenke der Wittener Galeria-Kaufhof-Kunden wurden mit einer roten Schleifen verziert. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Ciara (8) hat ihren Wunsch gleich aufgemalt. Sie möchte gerne ein Topmodel-Malbuch oder einen Plüschhund haben. Und man glaubt es kaum, wer ihr das Präsent kaufte: Absender ist tatsächlich „Der Weihnachtsmann“.

Bei den Hilfsorganisationen kam die Aktion wie immer gut an. „Die Kinder haben sich total gefreut, als sie erfuhren, dass sie sich was wünschen dürfen“, sagt Fexhrije Rama von den Ruhrtalengeln. Die Engel sind schon zum siebten Mal dabei. „Es werden immer mehr Kinder, die mitmachen“, so die 39-Jährige. Am Tag der Übergabe wird sie mit den anderen Vereinsmitgliedern 66 Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

Wittener Kunden füllten sogar einen ganzen Einkaufswagen mit Geschenken

Die Kunden kauften in der Regel Geschenke für jeweils 15 Euro. „Aber es wurden auch sehr große Wünsche erfüllt“, sagt Geschäftsführer Oliver Klein. „Es gab sogar Kunden, die haben einen ganzen Einkaufswagen gefüllt.“ Wünsche, die zu exotisch waren oder einfach übrig geblieben sind, wurden von Galeria Kaufhof übernommen. „Meistens haben wir dann einen Einkaufsgutschein geschenkt“, sagt Klein. „Kein Kind soll leer ausgehen.“