Witten: Uni feiert am Donnerstag ein Richtfest

Witten. Ein kleiner Kreis kann live dabei sein, interessierte Bürger per Live-Stream: Die Uni Witten feiert das Richtfest ihres Erweiterungsbaus.

Die Universität Witten/Herdecke begeht am Donnerstag (5.11.) das Richtfest für ihr neues Hochschulgebäude. Im März hatten die Bauarbeiten für das Seminar- und Bürogebäude an der Alfred-Herrhausen-Straße begonnen. Was bundesweit für Aufsehen sorgen dürfte: Das neue dreigeschossige Gebäude – plus Staffelgeschoss – wird von einer Firma aus Bayern als Holz-Konstruktion gebaut.

Dachterrassen bieten Ausblick ins Pferdebachtal in Witten

Der Erweiterungsbau auf dem ehemaligen großen Uni-Parkplatz wird, wenn er im kommenden Jahr fertiggestellt ist, nicht nur Büro-, Verwaltungs-und Seminarräume beherbergen. Im Gebäude wird es auch eine Bibliothek geben, die 24 Stunden geöffnet sein soll, ein Veranstaltungszentrum, das über 350 Menschen fasst – und auch eine Café-Bar. Dachterrassen werden einen Ausblick ins Pferdebachtal ermöglichen.

Interessierte Bürger können die Veranstaltung zum Richtfest am Donnerstag ab 14 Uhr live per YouTube Stream verfolgen (https://www.youtube.com/user/universitywitten).