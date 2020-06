Die Mediziner der Wittener Uni-Zahnklinik, die man im Gebäude ZBZ an der Alfred-Herrhausen-Straße, findet, raten, Behandlungen auch in Corona-Zeiten nicht auf die lange Bank zu schieben.

Universität Witten/Herdecke Witten: Uni-Ambulanzen bieten volles Behandlungsspektrum an

Witten Die Ambulanzen der Universität Witten/Herdecke bieten ihren Patienten wieder eine umfassende medizinische Versorgung auch in Corona-Zeiten an.

Die allgemeinmedizinischen, psychotherapeutischen und zahnmedizinischen Ambulanzen der Universität Witten/Herdecke bieten Patienten wieder ihr komplettes Behandlungsspektrum und auch neue Behandlungsmöglichkeiten an.

Die Zahnklinik der Universität (Alfred-Herrhausen-Str. 45) ist auf komplexe zahnmedizinische Eingriffe spezialisiert. Patienten könnten auf höchste Hygienestandards vertrauen, die durch eine Hygiene-Kommission und regelmäßige Klinikbegehungen sichergestellt werde, betont die Klinik. „Auch in Zeiten von Corona entsteht Karies und Parodontitis. Ich kann nur empfehlen, Zahnbehandlungen nicht aufzuschieben und auch die Vorsorge nicht schleifen zu lassen", so der Ärztliche Leiter der Zahnklinik, Prof. Stefan Zimmer.

Zentrum bietet kostenfrei Online-Beratungs- und Unterstützungsangebote an

Der Betrieb in der Ambulanz für Integrative Gesundheitsversorgung (Alfred-Herrhausen-Str. 44) war zu Beginn der Corona-Pandemie für wenige Wochen reduziert worden. Inzwischen werden Termine wieder ohne Einschränkungen wahrgenommen. Zusätzlich hat die Ambulanz Telefontermine und Videogespräche eingeführt, die auch über die Pandemie hinaus als Service bestehen bleiben. Gruppenkurse zur Gesundheitsförderung finden vorläufig digital statt. Ab Ende Juni werden mit einer reduzierten Teilnehmerzahl von maximal sechs Personen pro Gruppe auch diese Angebote wieder vor Ort eingeführt.

Das Zentrum für Psychische Gesundheit und Psychotherapie (Alfred-Herrhausen-Str. 44) hat direkt zu Beginn der Corona-Beschränkungen mit den Krankenkassen über die Möglichkeit zur Online-Psychotherapie verhandelt. So sei eine durchgängige Versorgung der Patienten möglich gewesen, heißt es vom Zentrum. Darüber hinaus werden kostenfrei Online-Beratungs- und Unterstützungsangebote angeboten, die am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie unter der Leitung von Prof. Ulrike Willutzki in den letzten Jahren entwickelt wurden.