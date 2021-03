Witten: Unfall auf der A 43 - Fahrtrichtung Münster gesperrt

Witten. Auf der A 43 bei Witten-Herbede ist es am Mittwochnachmittag zu einen Unfall gekommen. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Münster gesperrt.

Auf der Autobahn 43 ist es in Höhe Witten Herbede am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Die Polizei hat die Fahrbahn in Fahrtrichtung Münster gesperrt.

Gemeldet wurde der Unfall der Polizei gegen 17 Uhr. Auch ein Rettungshubschrauber ist in der Nähe des Unfallortes gelandet. Es soll drei Verletzte geben. Näheres zum Unfallhergang und den beteiligten Fahrzeugen ist derzeit noch nicht bekannt.