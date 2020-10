Witten und der EN-Kreis sind nun Corona-Risikogebiet

Der EN-Kreis – und damit auch Witten – ist nun Corona-Risikogebiet: Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz jetzt bei 54,6. Damit ist die kritische Zahl von 50 Neuinfizierungen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche überschritten.

Insgesamt zählt das RKI mit Stand vom 19. Oktober 1171 Fälle im Kreis. Das heißt: Auf die Wittener und die anderen Kreisbürger kommen weitere Beschränkungen zu. Der Krisenstab des Kreises tagt am Montagmorgen und wird dann voraussichtlich weitere Maßnahmen kommunizieren.

Kreis muss Vorgaben des Landes umsetzen

Grundsätzlich sei man natürlich an dei Vorgaben des Landes NRW gebunden, sagt eine Kreissprecherin. Unklar ist bislang allerdings, ob der Krisenstab weitergehende Maßnahmen verhängen wird. Auch ist nicht sicher, ob es eventuell je nach Infektionsgeschehen Ausnahmen für einzelne Städte geben könnte. Das ist jedoch unwahrscheinlich.

Nach den Beschlüssen des Landes zählen zu den nun kommenden neuen Beschränkungen etwa Sperrstunden in der Gastronomie, eine erweiterte Maskenpflicht und Verkaufsverbote für Alkohol. Konkret müssen nach der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes, die am vergangenen Samstag (17.10.) in Kraft getreten ist, gastronomische Einrichtungen nun in der Zeit von 23 bis 6 Uhr geschlossen bleiben. Auch der Verkauf alkoholischer Getränke ist in dieser Zeit unzulässig.

Bei Veranstaltungen sind maximal 100 Personen zulässig, egal ob sie innen oder außen stattfinden – es sei denn, die zuständige Behörde lässt Ausnahmen auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zu. An Festen aus herausragendem Anlass – also etwa einer Hochzeit – außerhalb einer Wohnung dürfen nur noch höchstens zehn Personen teilnehmen. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen – Ausnahmen gibt es bei Familien und wenn die Angehörigen von höchstens zwei Haushalten zusammenkommen.

Die sogenannte Gefährdungsstufe 2 (mit einem Inzidenzwert von über 50) muss durch eine neue Allgemeinverfügung des EN-Kreises festgestellt werden. Darin werden dann auch die konkreten Maßnahmen festgehalten. Die verschärften Schutzmaßnahmen greifen in der Regel ab 0.00 Uhr des Folgetages. Die neuen Regeln gelten nach Vorgabe des Landes solange, bis der Grenzwert von 50 Neuinfektionen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurde. Nimmt das Infektionsgeschehen weiter zu, müssen weitergehende Maßnahmen geprüft werden.

