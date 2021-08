Witten: Unbekannter reißt Radkappen von Streifenwagen

Witten. Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung: Ein Unbekannter hat in Witten am Wochenende einen Streifenwagen beschädigt.

Die Kripo fahndet nach einem Mann, der in Witten einen Streifenwagen beschädigt hat. Am Samstag, 7. August, waren Streifenbeamte gegen 23.50 Uhr zu einer Ruhestörung an der Poststraße ausgerückt, so die Polizei. Während ihres Einsatzes riss ein unbekannter Mann die Radkappen von ihrem Streifenwagen.

Ein Zeuge habe den Tatverdächtigen dabei fotografiert, so die Polizei. Es handle sich um einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren und von schlanker Statur. Er trage Bart und eine Brille. Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen oder der Tat machen kann, bittet die Polizei, sich unter 02302 2098310 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

