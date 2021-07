Witten: Umladestation kann ohne Termin angefahren werden

Witten. Tief Bernd hat auch Mitarbeiter des Entsorgers AHE in Witten ausgebremst. Wann die blauen Tonnen abgefahren werden.

Tief Bernd hat dafür gesorgt, dass der Entsorger AHE am Mittwoch (14.7.) in Witten keine blauen Tonnen abfahren konnten. Laut Unternehmen soll dies bis einschließlich Samstag nachgeholt werden. AHE-Chef Johannes Einig: „Fast ein Drittel unserer Mitarbeiter sind Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und standen daher für die Arbeit nicht zur Verfügung.“ Angesichts des Unwetters waren auch mehrere Fahrzeuge des Entsrogers im Einsatz, um zum Beispiel beim Transport von Sandsäcken zu helfen.

Bürger aus dem EN-Kreis können die Wittener Umladeanlage ansteuern

Die AHE weist daraufhin, dass die Umladeanlage im Bebbelsdorf derzeit ohne Termin Privatabfall entgegennimmt. „Wir wollen den Bürgern im Kreis die Möglichkeit geben, kurzfristig den Abfall, der durch die Überschwemmung entstanden ist, an unserer Umladeanlage in Witten zu entsorgen“, so Einig.

