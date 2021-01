Witten: Umbau des Saunagartens zur Kita kann endlich starten

Der Außenpool des ehemaligen Saunagartens an der Pferdebachstraße in Witten soll zu einem riesigen Sandkasten werden. Darin können die Kinder der neuen Kita Fröbelhaus dann endlich spielen.

Witten. Längst sollte die neue Kita Fröbelhaus im ehemaligen Saunagarten ihren Platz haben. Ein Brand kam dazwischen. Doch jetzt geht es voran.

Fröbelhaus - so heißt die neue Kindertagesstätte des Diakoniewerks Ruhr. Eigentlich sollte sie längst in den ehemaligen Saunagarten der Familie Brotkorb an der Pferdebachstraße in Witten eingezogen sein. Doch der Brand dort vor einem Jahr warf alle zeitlichen Pläne über den Haufen. Im neuen Jahr gibt es eine gute Nachricht: Der Umbau kann endlich starten.

"Die Baugenehmigung für den Umbau des Saunagartens ist auf dem Tisch", freut sich Christiane Ruhl-Teichert (56). Sie leitet das Familienzentrum der Ev. Stiftung Diakoniewerk Ruhr, zu dem bereits die Kitas im Matthias-Claudius- und im Oberlinhaus - beide ebenfalls an der Pferdebachstraße - gehören. Das Fröbelhaus macht das Trio komplett.

Der Umzugstermin in Witten steht auch schon fest

Der Umzugstermin - die letzte Juliwoche 2021 - steht auch schon fest. "Denn wir haben in der Overbergschule nur bis zum nächsten Sommer Asyl." Dann sei das Gebäude, in das die Kita übergangsweise eingezogen ist, wieder für Schulbetrieb vorgesehen.

Erleichtert zeigt sich auch Peter Brotkorb (58), Besitzer der Saunagarten-Immobilie, dass es endlich losgehen kann. Rund 700 m² Gebäudefläche wurden bereits entkernt. Jetzt kann der Innenausbau starten. Das Architekturbüro Matthias Rustemeyer hat alles geplant.

Die alte Sauna bekommt nun ein gänzlich anderes Gesicht. Alle Räume werden neu gestaltet. Das Innen-Schwimmbecken wird verfüllt. Die abgebrannte Holzsauna im Garten soll ein Spielehaus werden, der 50 m² große Außenpool ein riesiger Sandkasten für die kleinen Gäste. "Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 850.000 Euro", schätzt Brotkorb. Die Ausschreibungen für die Gewerke laufen.

Overbergschule in Witten wurde Ausweichquartier

"Wir hatten unsere komplette Planung auf den Umzug im Sommer ausgelegt", sagt Christiane Ruhl-Teichert rückblickend. "Aber dann kam ja alles anders. Die Umbauarbeiten im Saunagarten waren begleitet von Startschwierigkeiten." Eine Lösung musste her.

Gespräche mit dem Jugendamt der Stadt Witten führten zum Erfolg: Die Overbergschule am Rhienscher Berg sollte das Ausweichquartier werden. Der Betrieb in der ehemaligen Hauptschule war längst eingestellt, die Räume dienten als Abstellkammer. "Es war eine richtig knappe Kiste. Wir hatten kein Personal, kein Inventar - nur die Anmeldungen. Aber gemeinsam haben wir es trotz allem pünktlich geschafft", so die Leiterin des Familienzentrums. Im August 2020, als der Umzug in den Saunagarten eigentlich anstand, fand die Kita Fröbelhaus eine vorübergehende Bleibe in der leerstehenden Overbergschule.

Für all die Mühe dankt Christiane Ruhl-Teichert ihrem Team und ihrer Vertreterin Gudrun Schrader-Hinrichs aufrichtig. Stammpersonal aus den beiden bestehenden Kitas wechselte in die neue Einrichtung. "Das war zwar ein Schmalspurstart, aber gerade deshalb eine Mammut-Leistung von allen, die mitgeholfen haben."

>>> DIE KITA FRÖBELHAUS

In der Kita Fröbelhaus, die derzeit noch in der Overbergschule beheimatet ist, gibt es 53 Plätze. Die Kinder werden in drei Gruppen betreut: Sonne, Mond und Wolken. Zum Team gehören neun Erzieherinnen und eine Hauswirtschafterin sowie ein Hausmeister.

Träger der neuen Einrichtung ist die Ev. Stiftung Diakoniewerk Ruhr. Der Mietzins für das Schulgebäude wird an die Stadt entrichtet. Für die neue Kita stehen laut Gesetz rund 150.000 Euro an Landesmitteln zur Verfügung - für die Innenausstattung und die Außenanlagen. Die Einzäunung der Overbergschule zur Sicherheit der Kinder hat die Stiftung aus eigenen Mitteln gestemmt.

Eine abwechslungsreiche Geschichte liegt hinter dem "Provisorium" Overberschule. Errichtet Anfang der 1960er Jahre war es zuerst eine Volksschule, später dann eine Hauptschule. Diese wurde vor zwei Jahren geschlossen. Nach der Kita-Fröbelhaus soll hier im Schuljahr 2021/22 die Zweigstelle eines benachbarten Gymnasiums einziehen.

