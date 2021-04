Johannisstraße Witten: Umbau der Johannisstraße beginnt am 3. Mai

Witten. Anwohner des Johannisviertels in Witten müssen sich ab Mai auf weitere Bauarbeiten einstellen. Vor dem Oberdorf entsteht ein Mini-Kreisverkehr.

Nach Abschluss der Kanal- und Fahrbahnsanierung in der Bonhoefferstraße Ende Januar beginnt die Stadt am 3. Mai mit dem Umbau der Johannisstraße. Zunächst wird im Kreuzungsbereich von Bonhoefferstraße, Johannisstraße, Oberdorf und Lutherstraße gearbeitet. Der Kreuzungsbereich ist bislang sehr unübersichtlich und birgt ein Unfallrisiko, so die_Stadt. Deshalb wird der Knotenpunkt umgestaltet. Vor der Einmündung zum Oberdorf wird ein Mini-Kreisverkehr gebaut.

Bis Mitte September ist der neue Kreuzungsbereich fertig - Stadt Witten erhält Fördermittel

Während der Bauarbeiten werden die Bonhoefferstraße und die Johannisstraße aus Richtung Ruhrstraße zu Sackgassen. In der Johannisstraße wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Dies gilt voraussichtlich bis Ende Juli 2021, heißt es von der Stadt. Danach wandert die Baustelle einige Meter nach oben. Die Johannisstraße wird zwischen den Hausnummern 21 und 25 gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Mitte September dauern, der Kreuzungsbereich ist dann fertig.

In einem dritten Bauabschnitt - ab voraussichtlich Ende September - wird die Zufahrt aus der Ruhrstraße in die Johannisstraße geschlossen. Über den genauen Start des zweiten und dritten Bauabschnitts sowie Hinweise zur Verkehrsführung wird die Stadt Witten rechtzeitig informieren. Für die Baumaßnahmen erhält die Stadt Witten Fördermittel, die Ende 2021 verfallen würden. Deshalb müssten die Arbeiten jetzt durchgeführt werden, heißt es.