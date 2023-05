Witten: Ukrainehilfe sucht noch Gesangs- und Tanztalente

Witten. Die Ukrainehilfe in Witten lädt junge Gesangs- und Tanztalente zum Wettbewerb ein. 80 haben sich schon gemeldet, es sollen aber noch mehr werden.

Junge Gesangs- und Tanztalenten will die Ukraine-Hilfe eine Bühne bieten. Sie lädt zu einem Musikwettbewerb ein, für den sich mittlerweile rund 80 Mädchen und Jungen angemeldet haben. Weitere sind nach wie vor willkommen.

Am Samstag, 13. Mai, ist es soweit: Dann steigt ab 12 Uhr im Wittener Saalbau die Premiere des NRW-weiten Talentwettbewerbs „New Names“. Das Format hat die Ukrainehilfe im Schulterschluss mit der ukrainischen Musikschule „Bright Kids“ ins Leben gerufen. Die Nachwuchstalente, die ihr Können zum Besten geben, stammen aus der Ukraine und Polen.

Ukrainehilfe sucht noch Sponsoren und Fotografen

Die Gewinner werden gegen 18 Uhr gekürt. Im Anschluss geben sie mit der Wittener Band „Stolberk“ und der ukrainischen „Post Band“ ein Galakonzert. Der Eintritt kostet 12,50 Euro. Für Kinder ist er frei. Karten gibt es im Vorverkauf an der Saalbaukasse.

Olga Tape von der Ukraine-Hilfe ist weiterhin auf der Suche nach Fotografen und Sponsoren, die den Wettbewerb begleiten und unterstützen. Der Erlös des Tages ist für einen weiteren Hilfstransport bestimmt, der Güter in das ostukrainische Cherson bringen soll.

Wer an dem Wettbewerb teilnehmen oder ansonsten seine Hilfe anbieten möchte, kann sich an Olga Tape wenden: unter 0160 60 50 476 oder per E-Mail an hilfemenschen@gmail.com.

