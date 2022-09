Witten: Ukraine-Initiative bittet um Spenden für Hilfskonvoi

Im Juli hatte die Ukraine-Initiative um Olga Tape einen Hilfskonvoi in die Ukraine auf den Weg gebracht. Nun soll ein weiterer Transport rollen.

Witten. Die Ukraine-Initiative in Witten bittet um Spenden für einen weiteren Hilfskonvoi. Diese Waren werden ganz besonders benötigt.

Die Ukraine-Initiative von Olga Tape organisiert einen weiteren Hilfskonvoi. Die Bürger sind aufgerufen, für den Transport zu spenden.

Spenden für Menschen in der Südostukraine bestimmt

Dringend benötigt werden Lebensmittel, Babynahrung, Pampers, Hygieneartikel und Medikamente. Kleidung sei allerdings nicht mehr erforderlich, heißt es. Ziel des Transport ist erneut die südostukrainische Stadt Nikolajew. Dort leben rund 480.000 Menschen. Auch hier gab es während des Krieges schon schwere Kämpfe. Bei der Fahrt im Juli haben Fahrer vor Ort dafür gesorgt, dass ein Teil der Spenden auch in das von Russen besetzte Cherson geliefert wurden. Doch das ist angesichts der angespannten Lage überhaupt nicht mehr möglich. Eine solche Tour wäre jetzt viel zu gefährlich, betont Tape.

Der Konvoi soll am 4. Oktober starten. Bürger können die Spenden in den Räumen der Initiativen an der Sprockhöveler Straße 120 abgeben. Sie sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt zu Olga Tape: 0175/8798224, hilfemenschen@gmail.com

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten