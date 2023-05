Witten: Ufer des Kemnader Sees wird wieder zum Wikinger-Dorf

Der Drache Fangdorn spuckt am kommenden Wochenende am Ufer des Kemnader Sees in Witten Feuer. Das Mittelalterspektakel „Drachen und Wikinger“ macht am Hafen Heveney Halt.

Witten. Am nächsten Wochenende lädt ein Mittelalterspektakel an den Kemnader See in Witten. Drachen, Wikinger und allerlei Künstler bevölkern das Ufer.

Wikinger, Drachen und schönes Handwerk: Der Hafen Heveney am Kemnader See in Witten verwandelt sich am kommenden Wochenende (13. und 14. Mai) wieder einmal in ein Wikingerdorf. Dann findet dort ein Mittelalterspektakel mit dem Drachen Fangdorn, rauflustigen Wikingern und ihren Schiffen statt.

Hinter hölzernen Palisaden werden über fünfzig Stände und Zelte aufgestellt. Die Schausteller präsentieren Handwerk, Brauchtum, Wikinger-Darstellungen und Krämerei. Auch mittelalterliche Gastronomie ist vertreten. An unterschiedlichen Schauplätzen spielen Musikformationen des Mittelalters, Gaukler und Narren vollführen Kunststücke und Artisten zeigen ihr Können.

Auftritt des Drachen am Abend

Die Höhepunkte eines jeden Tages sind die Auftritte des „letzten (fast) echten Drachens Fangdorn, der mit Flammen aus seinem Maul eine Wikingerbande davon abhalten will, den Schatz der Elfen zu rauben“, wie es in der Programmbeschreibung heißt.

Geöffnet ist Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen 10 Euro Eintritt, Kinder 5 Euro, mittelalterlich gekleidete Gäste 8 Euro. Familien zahlen nur für das erste Kind, für alle weiteren Kinder und für die Kleinen im Vorschulalter ist der Eintritt frei.

