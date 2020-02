Witten: Über 60 Klimaschützer streiken aus Liebe zur Natur

Jeden Monat wird in Witten gestreikt. Am Valentinstag organisieren die Klimaaktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung ein besonderes Programm.

Aus „Liebe zur Natur“ streiken am heutigen Valentinstag die Klimaaktivisten der Bewegung „Fridays for Future“. Etwa 65 Teilnehmer haben sich am Rathausplatz in Witten zusammengefunden, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Für den Tag der Liebe haben sie sich ein besonderes Programm ausgedacht.

Bevor die Klimaaktivisten losziehen, informiert die Klimaschützerin Lilly über den aktuellen Stand: „Der Januar war der wärmste Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.“ Auch über die Lage in Datteln wird gesprochen: „Das Kohlekraftwerk Datteln 4 soll im Sommer 2020 ans Netz gehen“, sagt sie. Die Aktivsten der Bewegung „Ende Gelände“ hätten allerdings bereits gezeigt, dass ihnen das nicht passt und das Kraftwerk besetzt.

Sängerin aus Witten musiziert für den Klimaschutz

Die etwa 65 Teilnehmer ziehen mit Schildern und Plakaten vom Rathausplatz in Richtung Bahnhofstraße und machen ihrer Wut über den Klimawandel Luft: „Datteln 4 - Nicht mit mir! Datteln 4 - Verhindern wir!“

Im Anschluss findet auf dem Rathausplatz anlässlich des Valentinstags noch ein abwechslungsreiches Programm statt. „Wir werden singen und tanzen. Außerdem gibt es einen Poetry Slam und eine Sängerin aus Witten, die für uns zwei Lieder spielt, ist mit dabei“, sagt Nouro, eine Organisatorin der Veranstaltung.

Klimaziele für das Jahr 2020 in Witten

Bei der ersten Klimademo in diesem Jahr im Januar haben die Teilnehmer Ziele festgelegt, die sie 2020 erreichen wollen. Dazu zählt vor allem der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Radwege. Außerdem wollen die Klimaschützer in diesem Jahr erreichen, dass die Stadt Witten den Klimanotstand ausruft.

„Wir haben einen Antrag bei der Stadt gestellt, um herauszufinden welche Konzerne in Witten den größten CO2-Ausstoß haben“, sagt Nouro. „Jetzt warten wir auf eine Antwort. Dann können wir einen Beschwerdekatalog bei der Stadt einreichen.“