Witten: Trödelmarkt für Baby- und Kindersachen in der City

Der Trödelmarkt auf dem Rathausplatz in Witten ist beliebt. Zur Himmelfahrtskirmes gibt es in der Innenstadt nun auch einen Trödelmarkt speziell für Baby- und Kindersachen.

Witten. Kleidung, Spielzeug oder Umstandsmode - bei einem Trödelmarkt in der Wittener City dreht sich bald alles ums Kind. Noch gibt’s freie Standplätze.

Ende Mai lockt die 327. Himmelfahrtskirmes mit einem bunten Programm in die Wittener Innenstadt. Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag am 29. Mai, findet in diesem Jahr auch ein Baby- und Kindertrödelmarkt statt. Private Händlerinnen und Händler werden an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr ihre Stände vom Berliner Platz bis zur Stadtgalerie aufbauen und Kleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Bücher oder Umstandsmode anbieten.

Wer Platz im Kinderzimmer schaffen möchte, weil das Spielzeug nicht mehr genutzt wird oder die Kleinen aus ihrer Kleidung rausgewachsen sind, ist beim Baby- und Kindertrödelmarkt in der Wittener Innenstadt richtig. Die limitierten Standplätze sind ab sofort online über das Erlebnisportal des Stadtmarketing Witten buchbar.

Standplätze bereits online buchbar

Die Standgebühr beträgt für drei Meter 15 Euro. Die Standplätze werden vom Personal des Stadtmarketing zugewiesen. Zugelassen sind nur gebrauchte Artikel für Babys und Kinder und Umstandsmode. Gewerbliche Händlerinnen und Händler sind nicht zugelassen. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Information und Buchung unter www.stadtmarketing-witten.de/entdecken-erleben/veranstaltungen/himmelfahrtskirmes

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten