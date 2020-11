Polizei Witten: Trio in Jogginghosen überfällt 18-Jährigen

Witten. Ein 18-Jähriger ist auf der Ardeystraße in Witten überfallen und geschlagen worden. Die drei Täter trugen Jogginghosen – und Mund-Nasen-Schutz.

Ein räuberisches Trio hat einen 18-Jährigen an der Ardeystraße in Witten-Annen überfallen. Der junge Mann wurde mit einem Messer bedroht, ins Gesicht geschlagen und zu Boden gestoßen.

Der 18-Jährige war laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1.11.) gegen 0.50 Uhr von der Holzstraße in die Straße Neuer Weg unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Ardeystraße verspürte er einen Schlag gegen den Hinterkopf und sah sich drei Unbekannten gegenüber. Einer von ihnen hielt ein Messer in der Hand und forderte die Herausgabe der Geldbörse des Witteners. Im weiteren Verlauf steckte er das Messer weg, schlug dem 18-Jährigen ins Gesicht und schubste ihn zu Boden.

Täter trugen schwarze Jogginghosen und Kapuzenpullis

Aus Angst vor weiterer Gewalteinwirkung händigte der junge Mann sein restliches Bargeld aus. Als ein Pkw vorbeifuhr, ließ der Täter von seinem Opfer ab. Das Trio rannte auf der Ardeystraße in Richtung Innenstadt.

Die Polizei sucht nun nach dem Räuber: ungefähr 175 cm groß, etwa 17-jährig und akzentfrei sprechend. Er hat schwarze, lockige Haare und trug zu einer schwarzen Jogginghose ein graues Sport-Oberteil mit Aufschrift. Seine Begleiter sind etwas kleiner und jünger und waren komplett schwarz gekleidet, ebenfalls in Jogginghosen. Sie hatten Kapuzen auf dem Kopf und trugen einen Mund-Nasenschutz. Hinweise: 0234 / 909-8310 oder -4441.