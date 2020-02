Witten: Trauer um Pflegewissenschaftler Wilfried Schnepp

Prof. Wilfried Schnepp engagierte sich in Witten 2014 bei der öffentlichen Aktion „Pflege am Boden“ auch für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung von Pflegekräften.

Witten. Wilfried Schnepp gehörte zu den deutschlandweit bekanntesten Pflegewissenschaftlern. Der Hochschullehrer aus Witten starb mit 62.

Die Universität Witten/Herdecke trauert um Prof. Wilfried Schnepp. Der deutschlandweit bekannte Pflegewissenschaftler wurde nur 62 Jahre alt. Schnepp hatte an der Wittener Hochschule den Lehrstuhl für familienorientierte und gemeindenahe Pflege inne. Der gebürtige Westfale hat seit der Gründung des Departments für Pflegewissenschaft an der Universität die Entwicklung der Pflegewissenschaft in Witten vorangetrieben.

Ein Wissenschaftler, der als gelernter Krankenpfleger aus der Praxis kam

Sein Lehrstuhl war der erste seiner Art in Deutschland. Wilfried Schnepp war ein Pflegewissenschaftler, der aus der Praxis kam. Er war ursprünglich Krankenpfleger. Von 1993 bis 1995 studierte er an der University of Wales und der Hogeschool van Utrecht im Studiengang Master of Science in Nursing. 2005 wurde er von der Universität Witten/Herdecke auf den Lehrstuhl für familienorientierte und gemeindenahe Pflege berufen, dessen Leitung er 2001 kommissarisch übernommen hatte. 2013 bis 2014 war er Universitätsprofessor für Pflegewissenschaft an der Universität Wien. Was dem Hochschullehrer auch sehr am Herzen lag: Er kümmerte sich bis zuletzt um minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge, nahm sie bei sich auf, „übernahm hier eine Vormundschaft, dort eine Pflegschaft und wurde vielen Heranwachsenden ein väterlicher Freund“, schreibt die Universität Witten/Herdecke in ihrer Würdigung des Verstorbenen.