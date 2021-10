Witten: Stockumer Theater lädt zu „Currywurst mit Pommes“

Sieben Darsteller schlüpfen beim neuen Stück der Theatervereins Witten-Stockum in 28 Rollen.

Witten. Nach langer Corona-Pause steht am Wochenende der Theaterverein Stockum endlich wieder auf der Bühne - mit der Komödie „Currywurst mit Pommes“.

Nach einer langen Corona-Pause hat der Stockumer Theaterverein (STV) wieder eine Inszenierung für sein Publikum vorbereitet. Das Stück „Currywurst mit Pommes“ von Frank Pinkus und Nick Walsh bringen die Laiendarsteller am kommenden Samstag und Sonntag (9./10.10.) auf die Bühne.

Die leichte Komödie spielt an einem Kiosk an einer Autobahnraststätte – mitten im Herzen des Ruhrgebietes. Das Stück erzählt die Geschichte der Budenbesitzerin Penny, die Fernweh hat, und zwei Mafiagaunern, die keine Orientierung besitzen. Während der Aufführung verkörpern sieben Schauspieler insgesamt 28 Rollen jeweils auf dem Hinweg und den Rückweg ihrer Reise.

Corona-Pandemie hat den Stockumer Theaterverein hart getroffen

Wie auch andere Kulturschaffende ist der Stockumer Theaterverein durch Austritte und finanzielle Einbußen von der Corona-Pandemie getroffen worden. Umso mehr freue man sich nun, nun nach vier Monaten Probezeit endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen.

Los geht es am Samstag um 19 und am Sonntag um 17 Uhr in der Sporthalle Stockum (Pferdebachstraße 253). Karten sind im Vorverkauf online unter www.theater-stockum.de/Tickets/ erhältlich und kosten zehn Euro, für Schülerinnen und Schüler acht Euro. Eintrittskarten sind auch ander Abendkasse erhältlich, zu einem Aufpreis von je zwei Euro. Einlass ist 30 Minuten vor Beginn, die Theatertruppe empfiehlt ein Mindestalter von zwölf Jahren. Bei der Aufführung gilt die 2G-Regel (Geimpft und Genesen).

Der Stockumer Theaterverein spielt seit 1993 nahezu jedes Jahr mindestens ein Theaterstück. Aktuell besteht die aktive Gruppe aus ca. zehn Personen im Alter von 20 bis 35 Jahren. Auch für das nächste Stück sucht die Truppe Theaterinteressierte und kreative Köpfe. Weitere Infos auf: www.theater-stockum.de

