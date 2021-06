Witten: Termine im Kreis-Impfzentrum ab Mittwoch buchbar

Witten. Ab 24.6. sind im Impfzentrum des EN-Kreises wieder Erstimpfungen möglich, allerdings werden die Termine nach Vorgaben vergeben. Was nun gilt.

Im Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal steht wieder Impfstoff zur Verfügung, um Erstimpfungen anbieten zu können. Der Ende Mai verkündete zwischenzeitliche Stopp endet am Donnerstag, 24. Juni. Bis Sonntag, 27. Juni, können im Ennepe-Ruhr-Kreis täglich 400 Termine vergeben werden, in der Woche vom 28. Juni bis 4. Juli kann dann mit 420 Biontech-Dosen pro Tag geplant werden. Termine sind ab Mittwoch, 23. Juni, buchbar.

Vergeben werden sie - so die Vorgabe des Landes - zunächst an Personen über 60 Jahre sowie an Personen ab 16 Jahren mit Vorerkrankungen, die noch keinen Impftermin über die niedergelassenen Praxen erhalten haben. Ebenso können Beschäftigte von Krankenhäusern und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung einen Impftermin vereinbaren.

Warteliste für chronisch Kranke verfällt

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass dies ein Neustart sei und damit die vor einigen Wochen erstellte Terminwarteliste für chronisch Kranke nicht weiter abgearbeitet werden könne. Zentraler Ansprechpartner für Termine ist ab Mittwoch, 8 Uhr, die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Erreichbar ist das Buchungsportal unter 0800/116117 02 sowie unter der Adresse 116 117.

