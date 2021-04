Witten: Termine für Zusatzlieferung von Astrazeneca vergeben

Witten. Die zusätzlichen Termine für Astrazeneca-Impfungen sind bereits ausgebucht. In Witten und dem EN-Kreis werden jetzt fast 9000 Menschen geimpft.

Die Termine für die zusätzlichen Impfungen mit Astrazeneca für über 60-Jährige sind seit Sonntagmittag (4.4.) alle vergeben. Das teilt die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL) mit. Rund 167.000 Menschen haben einen Termin in einem der westfälisch-lippischen Impfzentren erhalten, davon fast 9000 im Impfzentrum für Witten in Ennepetal.

Bereits am Sonntag sind in Westfalen-Lippe rund 10.000 Impfungen mit Astrazeneca durchgeführt worden. In einer extra dafür aufgebauten Impfstation an der Schwelmer Dreisporthalle (Milsper Str. 35) sollen die Impfungen nach Auskunft des Kreises an Ostermontag (5.4.) um 14 Uhr beginnen.

Schnelle Terminvergabe spricht laut KVWL für weiterhin hohe Impfbereitschaft

„Wir können sehr zufrieden sein mit diesem Ergebnis“, betont der Vorstand der KVWL, bestehend aus Dr. Dirk Spelmeyer, Dr. Volker Schrage und Thomas Müller. Der Umstieg auf ein neues Terminbuchungssystem habe sich ausgezahlt. Zum anderen habe die schnelle Vergabe der Termine für die Sonderlieferung Astrazeneca gezeigt, dass die Impfbereitschaft weiterhin hoch sei.

„Das ist eine erfreuliche Erkenntnis und gibt uns Hoffnung für die kommenden Monate im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie“, so der Vorstand weiter. Zwischenzeitlich war es zu telefonischen Wartezeiten gekommen. Dies sei aber angesichts der großen Personengruppe, die einen Impftermin buchen wollten, nicht gänzlich zu verhindern gewesen.

„Mehrere Millionen anspruchsberechtigte Menschen in ganz Nordrhein-Westfalen möchten rund eine halbe Million Impftermine buchen – dass es hier zu einem Wettbewerb und damit auch Wartezeiten kommen kann, lässt sich leider nicht vermeiden“, stellen Spelmeyer, Schrage und Müller klar. Im EN-Kreis wären mehr als 70.000 Menschen für die Sonderaktion in Frage gekommen – Impfdosen gibt es aber nut für 8770 von ihnen.

Probleme bei Bestätigungsmails lagen laut KVWL bei E-Mail-Anbietern

Einige Impfwillige hatten lange oder vergeblich auf ihre Bestätigungsmails gewartet. Die Ursache dafür lag laut den Kassenärzten nicht im Buchungssystem, sondern bei einzelnen E-Mail-Anbietern. „Dieser Umstand entzog sich unserer Einflussnahme und war auch nicht vorhersehbar. Wir stehen jedoch seit Samstag in engem Austausch mit den Anbietern, um das Problem zu lösen.“

Mit dem Abschluss der Sonderaktion für Astrazeneca-Impftermine ist auch die Terminvergabe über die Buchungsplattform der KVWL zunächst beendet. Die Vergabe von Impfterminen startet wie geplant wieder am Dienstag, 6. April, für die 79-jährigen Bürgerinnen und Bürger. Termine können ab 8 Uhr telefonisch unter 0800 116 117 02 oder unter www.116117.de (Direktlink https://impfterminservice-kvwl.service-now.com ) vereinbart werden.