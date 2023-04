Witten: Termin für den Saisonstart der Schwalbe steht fest

Witten. Nun ist es bald so weit: Die MS Schwalbe II kann wieder über die Ruhr in Witten schippern. Der Termin steht jetzt fest.

Jetzt steht der Termin fest: Die MS Schwalbe II startet am Samstag, 6. Mai, in die Saison. Ab dann wird das Ausflugsschiff der Stadtwerke Witten wieder über die Ruhr schippern.

Stadtwerke Witten mussten Termin zweimal verschieben

Eigentlich sollte das Schiff mit seinen Kapitänen bereits am 31. März in See stechen. Als das nicht klappte, hatten die Stadtwerke den 19. April angepeilt. Doch dann verschob sich der Termin erneut. Das Problem: Der Wasserstand der Ruhr ist aufgrund des vielen Regens der letzten Zeit weiterhin hoch, die Fahrrinne der MS Schwalbe, die zwischen Zeche Nachtigall und dem Freizeitzentrum Kemnade verkehrt, war bislang von der Bezirksregierung Düsseldorf nicht freigegeben worden.

Die Stadtwerke fürchteten, der Saisonstart könne sich bis Ende Mai verzögern. Nun klappt es doch eher.

