Witten: Teenager flüchten auf gestohlenem Roller vor Polizei

Zwei Jugendliche haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (12.7.) in Witten eine kurze Verfolgungsjagd auf einem gestohlenen Motorroller mit der Polizei geliefert. Ohne Erfolg: die Beamten konnten die Teenager nach kurzer Zeit dingfest machen.

Um kurz vor zwei Uhr nachts waren Polizeibeamte an der Dortmunder Straße auf einen Motorroller aufmerksam geworden – denn Fahrer und Sozius waren ohne Helm unterwegs. Als die Polizei den Fahrer kontrollieren wollte, beschleunigte dieser und flüchtete.

Jugendliche biegen auf Flucht in Sackgasse ein

Nach kurzer Verfolgung bog der Fahrer in den Kälberweg in Annen ein, der in einer Sackgasse endet. Das Duo ließ den Motorroller zurück und flüchtete zu Fuß in die angrenzenden Hinterhöfe.

Die Polizeibeamten nahmen kurz darauf einen 17-jährigen Bochumer vorläufig fest. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Nach einer intensiven Fahndung im Nahbereich gelang den Einsatzkräften zudem die Festnahme eines 16-Jährigen aus Witten. Im Rahmen der Fahndung wurden die Beamten auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Weil ein Drogentest bei dem 17-Jährigen, der offenbar gefahren war, positiv anschlug, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Beamten stellten den Motorroller sicher. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller am 10. Juli gestohlen gemeldet wurde.

