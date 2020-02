Witten: Tatort-Star Dominic Raacke tritt im Saalbau auf

Die meisten werden sich vor allem an seine Rolle als Berliner Kommissar Till Ritter erinnern. Von 1999 bis 2014 jagte Dominic Raacke im „Tatort“ 30 Folgen lang Mörder und andere Verbrecher. Jetzt ist er gerade mit dem Theater „Komödie am Kurfürstendamm“ auf großer Tournee – und tritt auch in Witten auf. „Die Niere“ heißt das Stück, in dem der 61-Jährige am Rosenmontag (24.2.) im Saalbau zu sehen ist.

Waren Sie schon einmal in Witten?

Nein, aber das ändern wir ja jetzt. Und wir freuen uns schon darauf.

Cooler Kommissar mit Bart und Lederjacke: Schauspieler Dominic Raacke (r.) mit Kollege Boris Aljinovic im März 2013 am Rande der Dreharbeiten für den Berlin-Tatort „Gegen den Kopf“. Foto: Jens Kalaene / dpa

Wie stehen Sie zum Thema Organspende?

Ich finde eigentlich die sogenannte Widerspruchslösung gut, die besagt, dass jeder automatisch Organspender ist, der nicht ausdrücklich „Nein“ in seinem Spenderpass angekreuzt hat. Aber der Vorschlag, der in einigen europäischen Ländern bereits gilt, wurde ja erst kürzlich im Bundestag abgelehnt.

„Bei meinem Spenderausweis wechsle ich den Eintrag immer mal wieder“

Haben Sie selbst einen Organspendeausweis?

Seit der Uraufführung unseres Stückes vor zwei Jahren habe ich einen Spenderausweis und wechsle meinen Eintrag immer mal wieder. Das ist eine gute Art herauszufinden, wie es sich anfühlt, dafür oder dagegen zu sein.

Wie lässt sich ein solch ernstes Thema in einer Komödie verarbeiten?

Komödien brauchen immer eine Fallhöhe, einen harten Konflikt. Nur wenn Figuren unter Druck geraten, kann man mit ihnen fühlen und schließlich auch über sie lachen. Außerdem gefällt es den Menschen, wenn sie außer einem wohligen Amüsement noch etwas mitbekommen, worüber sie auf dem Nachhauseweg reden können.

„Die Jahre als Tatort-Kommissar waren aufregend und intensiv“

Vermissen Sie die Rolle als Hauptkommissar Till Ritter im Tatort?

Nein. Das waren aufregende und intensive Jahre, und es tut gut, eine so populäre Rolle gespielt zu haben. Aber kreatives Arbeiten braucht Veränderungen und neue Orientierungen, deshalb bin ich dankbar, dabei gewesen zu sein, aber auch froh, mich weiter entwickeln zu können.

Witten Komödie mit Tiefgang Noch nichts vor an Rosenmontag und keine Lust auf Karneval? Dominic Raacke tritt am Montag, 24. Februar, um 20 Uhr in der Komödie „Die Niere“ im Saalbau auf. Veranstalter ist die Theatergemeinde Volksbühne. Für das Stück sind noch Karten zu haben. Sie kosten ab 26 Euro (plus Gebühren). Es gibt sie bei der Volksbühne, an der Saalbaukasse und allen bekannten VVK-Stellen. In einer weiterer Hauptrolle ist Katja Weitzenböck zu sehen. Weitzenböck und Raacke spielen das Ehepaar Kathrin und Arnold. Bei ihr wurde ein Nierenleiden festgestellt, nun braucht sie ein Spenderorgan. „Eine Komödie mit Tiefgang zu einem aktuellen Thema“, versprechen die Veranstalter.

Was war Ihre liebste Rolle im TV?

So eine Frage kann man nicht wirklich beantworten. Vor allem ändert sich ja auch der Blick auf die eigene Karriere immer wieder. Natürlich sind es Herzensprojekte wie die ZDF-Serie „Um die 30“, die mir in schöner Erinnerung sind. Da habe ich zusammen mit Regisseur Ralf Huettner die Drehbücher geschrieben. Es sind sehr persönliche Geschichten, die wir da verarbeitet haben. Im Sommer drehen wir dazu einen Fernsehfilm, Titel: „Um die 50“. Wir erzählen, was aus den Protagonisten von damals geworden ist. Das ist schon ein ganz besonderes und eben auch sehr persönliches Projekt.

„Ich war süchtig nach Fernsehen. Dann habe ich das Kino entdeckt“

Was gefällt Ihnen besser: Fernseh- oder Bühnenauftritte?

Ich bin mit dem Fernsehen aufgewachsen, war quasi süchtig danach. Dann habe ich das Kino entdeckt und wurde Cineast. Das hat mich sehr geprägt, und irgendwann fing ich als Teenager an, mir Geschichten auszudenken und selber kleine Filme zu drehen. Da wurde aus dem Konsumenten ein Produzent – der Beginn meiner wachsenden Ambition, etwas auf diesem Gebiet zu unternehmen. Film ist ein tolles Medium, weil es so viel vereint: Bilder, Musik, Montage. Es ist sehr technisch, aber am Ende auch ein sehr intuitives Erlebnis. Das Theater ist dagegen total archaisch, da hat sich in Jahrtausenden kaum etwas verändert. Die Begegnung zwischen Akteuren und Publikum ist und bleibt einzigartig, jeder Abend ist anders, lebendig und absolut analog.

„Ein Drehbuch zu schreiben ist ein göttlicher Akt“

Oder sind Sie lieber Drehbuchautor?

Na ja, ein Drehbuch zu schreiben ist quasi ein göttlicher Akt. Man kann Figuren erschaffen, sie lenken, aufbauen oder vernichten. Das kann die größte kreative Freude sein, ist aber manchmal auch entsetzlich langwierig und kompliziert.

Was machen Sie als Ausgleich zum sicher oft stressigen Dreh- oder Probentag?

Unser Beruf ist voller Lücken und Leerstellen, insofern erlebe ich die Zeit des Arbeitens nicht als Anstrengung, sondern eher als Erfüllung. Mit den Kollegen auf großer Deutschlandtournee zu sein, wie gerade jetzt, ist wunderbar. Wir sitzen viel zusammen und reden, diskutieren und lachen. Es ist eine Freude, die keinen Ausgleich braucht.