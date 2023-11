Witten: Taschendieb klaut Eisgutschein und will ihn einlösen

Witten. Ein Mann hat in Witten eine Geldbörse inklusive Eis-Gutschein gestohlen. Den wollte er eintauschen – und wurde dabei gefilmt. Wer kennt den Mann?

Ein unbekannter Taschendieb hat in Witten eine Geldbörse inklusive eines Gutscheins für das Eiscafé Vizzini entwendet. Als er den Gutschein einlösen wollte, schöpfte Inhaberin Teresa Vizzini Verdacht. Nun fahndet die Polizei mit Fotos der Überwachungskamera der Eisdiele nach dem mutmaßlichen Täter.

Bereits am 10. Oktober hatte eine 40-jährige Wittenerin bei den Vizzinis an der Pferdebachstraße einen Gutschein erworben. Am darauffolgenden Tag stand der mutmaßliche Dieb mit dem Gutschein im Laden und wollte diesen gegen Geld eintauschen. Doch die Inhaberin erinnerte sich an die Kundin vom Vortag und informierte diese.

Auch Bargeld und amtliche Dokumente gestohlen

Erst da bemerkte die bestohlene Wittenerin den Verlust ihrer Geldbörse, in der sich auch amtliche Dokumente und Bargeld befanden. Wann genau der Diebstahl vonstatten ging, ist daher unklar. Seitdem ermittelt die Polizei. Nun auch mit Fotos. Wir veröffentlichen hier das Bild, auf dem der Mann am besten zu erkennen ist. Weitere Bilder finden Sie auf polizei.nrw/fahndung/120932.

So sieht der Tatverdächtige Taschendieb aus. Die Aufnahme stammt von der Überwachungskamera des Eiscafés Vizzini an der Pferdebachstraße in Witten. Foto: Polizei

So wird der Täter beschrieben:

Der dunkelhaarige Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover/-jacke mit rötlichem Emblem auf der linken Brust und weißen Streifen im Bereich des Kragens und des Hüftbundes. Des Weiteren trug er ein weiß-marmoriertes Shirt, eine blaue Jeans und komplett weiße Turnschuhe.

Wer den Mann erkennt und sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache).

