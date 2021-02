Witten: Tankstellendiebe stehlen Bargeld und Zigaretten

Zwei Maskierte Männer sind in eine Tankstelle in Witten eingebrochen.

Witten. In der Nacht zu Freitag haben zwei maskierte Männer die Schiebetür einer Tankstelle in Witten eingeworfen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf Zigaretten und Bargeld hatten es zwei Tankstellendiebe in Witten-Herbede abgesehen. Am frühen Freitagmorgen, 5. Februar, brachen die unbekannten Männer in eine Tankstelle an der Wittener Straße ein.

Laut Polizei fuhren die maskierten Täter gegen 3.45 Uhr mit einer schwarzen Limousine auf das Gelände der Tankstelle. Mit einem schweren Gegenstand warfen sie die Schiebetür zum Verkaufsraum ein und verschafften sich so Zugang. Dort konnten sie diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld erbeuten.

Nach Zeugenaussagen handelt es sich um zwei Männer, die mit schwarzen Sturmhauben maskiert waren und in einer schwarzen Limousine vom Tatort flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei unter 0234 / 909-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

