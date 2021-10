Witten: Tanja Knopp gehört weiter der DRK-Bundesleitung an

Witten. Tanja Knopp bleibt stellvertretende Bundesbereitschaftsleiterin des Deutschen Roten Kreuzes. So lange ist die Wittenerin schon fürs DRK aktiv.

DRK-Frau Tanja Knopp aus Witten ist mit großer Mehrheit in ihrem Amt als stellvertretende Bundesbereitschaftsleiterin bestätigt worden. Am Wochenende hatte der DRK-Bundesausschuss der Bereitschaften in Berlin getagt, unter anderem standen Wahlen zur DRK-Bundesleitung an.

Tanja Knopp aus Witten (vorne li.) im Kreise der DRK-Bundesleitung. Foto: DRK

Ebenfalls wiedergewählt wurde der langjährige Bundesbereitschaftsleiter Martin Bullermann (DRK-Landesverband Oldenburg). Zu seinen weiteren Stellvertretenden wurden Petra Luber (DRK-Landesverband Bayerisches Rotes Kreuz), Ralf Gräser (DRK-Landesverband Sachsen) und Torsten Röder (DRK-Landesverband Niedersachsen) bestimmt.

Wittenerin engagiert sich seit 1992 beim DRK

Tanja Knopp ist seit 1992 ehrenamtlich aktives Mitglied beim DRK und engagierte sich als DRK-Kreisrotkreuzleiterin (DRK-Kreisverband Witten), als Bezirksrotkreuzleiterin im Bezirk Ruhr-Lippe und als stellvertretende Landesrotkreuzleiterin. Am 10. November 2012 wählte die DRK-Landesversammlung sie erstmals zur Landesrotkreuzleiterin des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe. Zur stellvertretenden Bundesbereitschaftsleiterin wurde sie erstmals 2017 gewählt.

Knopp ist Rektorin der Gertrudisschule in Bochum-Wattenscheid. Vor der Bundestagswahl hatte sie ihren Hut außerdem als SPD-Bundestagskandidatin und Nachfolgerin für den scheidenden Ralf Kapschack in den Ring geworfen.

