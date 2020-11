Witten: Tanja Knopp als Landesrotkreuzleiterin wiedergewählt

Witten. Tanja Knopp aus Witten ist wiedergewählt worden. Sie bleibt für weitere vier Jahre Landesrotkreuzleiterin beim DRK.

Die Wittenerin Tanja Knopp ist für eine weitere Amtszeit von vier Jahren als Landesrotkreuzleiterin wiedergewählt worden. Das hat die Landesversammlung des DRK-Verbandes Westfalen-Lippe am Samstag (28.11.) entschieden. Ebenfalls wiedergewählt wurden Landesrotkreuzleiter Thorsten Junker aus Wattenscheid, Landesarzt Dr. Uwe Devrient aus Unna und der Vorsitzende des Schiedsgerichts Helmuth Schlüter aus Bocholt.

„Das DRK ist eine tragende Säule unseres Gemeinwesens in Nordrhein-Westfalen“, sagte Ina Scharrenbach , Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes NRW, in ihrer Videobotschaft zum Auftakt der Landesversammlung. Die Ministerin würdigte das Potenzial des DRK - unter anderem bei der Eindämmung des Corona-Virus und im Zusammenhang mit den bevorstehenden Impfaktionen.

Wittenerin will auch für die SPD in den Bundestag

„Seit Ausbruch der Pandemie e rleben wir in besonderer Weise, dass die Expertise und die Leistungsstärke unseres Verbandes geschätzt werden“, so Dr. Fritz Baur, Präsident des DRK-Landesverbandes, in seinem Bericht über das vergangene Jahr. „In einem effektiven Miteinander von Ehrenamt und Hauptamt leisten unsere Kreisverbände, ihre Gliederungen und Einrichtungen und der Landesverband seit dem Frühjahr immens viel, um das Virus einzudämmen und hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern beizustehen.“

Der DRK-Landesverband Westfalen-Lippe ist mit 38 Kreisverbänden, 259 Ortsvereinen und rund 29.400 aktive ehrenamtliche Kräften der drittgrößte von 19 DRK-Landesverbänden in Deutschland. Die wiedergewählte Landesrotkreuzleiterin Tanja Knopp (47) war in den letzten Wochen in Witten im Gespräch, weil sie ihren Hut auch als SPD-Bundestagskandidatin und Nachfolgerin für den scheidenden Ralf Kapschack in den Ring geworfen hatte.

