Witten: Tagesbruch am Abzweig Universitätsstraße/Steinhügel

Witten. In Witten-Heven hat sich an einer Kreuzung ein kleines Loch aufgetan. Die Stadt vermutet einen Tagesbruch. Die Abbiegespur ist vorerst gesperrt.

Die separate Abbiegespur aus der Universitätsstraße in die Straße Steinhügel in Witten ist seit Dienstagvormittag (14. 11.) wegen eines vermuteten Tagesbruchs gesperrt. Auf der Verkehrsinsel hat sich nach Angaben der Stadt in Folge des Regens am Vortag ein Loch aufgetan, das wahrscheinlich auch unter die Fahrbahn reicht. Deswegen wurde die Spur aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Autos müssen daher nun außen um die Dreiecks-Verkehrsinsel fahren, die die separate Rechtsabbiegespur von der stadtauswärts führenden Steinhügel-Fahrspur trennt. Die Ampelschaltung der Kreuzung wird daher kurzfristig leicht angepasst. Lastwagen dürfen an der Stelle vorläufig gar nicht mehr rechts abbiegen, da in der Kreuzung der Raum nicht ausreicht. Eine Umleitung wird kurzfristig eingerichtet.

Bergamt prüft Grubenkarten

Wir lange die Sperrung anhalten wird, ist aktuell noch nicht absehbar. Das Bergamt der Bezirksregierung prüft derzeit in Grubenkarten, ob ein historischer Stollen Auslöser sein könnte.

