Witten: Tafel beim SV Herbede versorgt bedürftige Senioren

Witten. Seit einem Jahr verteilt der Verein „Seniorenglück“ mit dem SV Herbede kostenlos Lebensmittel an Bedürftige. Die Nachfrage ist hoch.

Vor dem Eingang des Sportplatzes in Witten-Herbede hat sich eine lange Schlange gebildet. Denn jeden letzten Freitag im Monat veranstaltet der Verein „Seniorenglück e.V“ hier eine Senioren-Tafel für bedürftige Menschen. Seit rund einem Jahr gibt es dieses Angebot speziell für ältere Mitbürger – und die Nachfrage ist groß.

Cornelia Sbosny, Vereins-Vorsitzende, schleppt mit den anderen Helfern grüne Kisten voller Lebensmittel und Hygieneartikeln. Auf langen Tischen vor dem Vereinsheim des SV Herbede verteilen die Ehrenamtlichen Konservendosen mit Erbseneintopf und Tomatencremesuppe, Gläser mit Roter Bete, Mehl, Nudeln und Süßigkeiten.

Auch etwas Geduld ist bei der Seniorentafel in Witten gefragt. Hier stehen Menschen vor den Zelten auf dem Gelände des SV Herbede Schlange. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Ehrenamtliche Helfer kennen ihre Stammkunden gut

An der anderen Seite der Tafel ist Helferin Annette Fink dabei, Zahnbürsten, Rasierschaum und Shampoo zu ordnen. „Ich bin jetzt seit einem halben Jahr dabei, und finde es einfach nur erfüllend, wie sehr die Menschen sich über die Spenden freuen“, erzählt die 55-Jährige. Die Herbederin weiß mittlerweile genau, wer von den Stammkunden empfindliche Haut hat und die sanfte Körperpflege braucht, und wer statt Kaffeepulver den löslichen Kaffee möchte, weil keine Filtermaschine zuhause steht.

Cornelia Sbosny, rechts, von der Organisation Seniorenglück bietet Seniorinnen und Senioren Lebensmittel an. Foto: Juergen Theobald / FFS

Vor über einem Jahr entdeckte Marcus Hahn vom SV Herbede den Spenden-Stand von „Seniorenglück e.V.“ vor Edeka Grütter. Bis dahin gab es noch keine Tafel des Dortmunder Vereins in Witten, denn es fehlte ein Veranstaltungsort. „Ich habe daraufhin angeboten, dass wir das bei uns machen können“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Gesagt getan. Seit einem Jahr findet die Tafel nun regelmäßig auf dem Sportplatz in Herbede statt. Mittlerweile kennt man sich untereinander, viele kommen gemeinsam.

Viele Tafel-Besucher kommen gemeinsam – und schätzen auch die Gesellschaft

So auch Markus (54), Annegret (71) und Bärbel (65). Arm in Arm schlendert Markus mit den beiden Damen Richtung Tafel, hilft ihnen beim Aussuchen der Lebensmittel und verpackt alles für sie in den mitgebrachten Beuteln. „Alleine würden die beiden nicht herkommen“, sagt er, während er sich die Tüten seiner Begleiterinnen um den Arm hängt. Nachdem alles verstaut ist, bekommen die drei noch frisch gekochten Kaffee, den sie in Ruhe auf einer Bank vor dem Vereinsheim trinken.

„Ich fühle mich hier irgendwie weniger wie eine Bettlerin“, sagt Annegret, während sie ihr Gesicht in die Sonne hält, die für ein paar Minuten hinter den Wolken hervorkommt. Ihr Kaffee dampft. Sie nimmt einen Schluck, während Bärbel zustimmend nickt. „Ich schäme mich, dass ich auf Spenden angewiesen bin. Aber alle, die helfen, sind sehr nett“, sagt die Wittenerin.

Hohe Nachfrage macht Ehrenamtliche auch traurig

Nächste Tafel am 25. März Die nächste Seniorentafel findet wieder an einem Freitag, 25. März, von 15 bis 16 Uhr in Herbede am Sportplatz statt. Auch in Dortmund und Sprockhövel gibt es regelmäßig Tafeln. Besonders benötigt werden Shampoo, Duschgel, Toilettenpapier, Rasierschaum und Zahnbürsten für Gebisse. Weitere Infos zur Arbeit des Vereins und zu Spendenmöglichkeiten gibt es unter www.seniorenglueck-lebenshilfe.de. Bei der Wittener Tafel, Herbeder Str. 22, sind Bedürftige jeder Altersgruppe willkommen. Das Tafel-Lädchen ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Frühstück gibt es von 8.30 bis 11.30 Uhr. Statt eines warmen Mittagessens gibt es derzeit montags, mittwochs und freitags (jeweils von 8.30 bis 12 Uhr) kostenlose Fertiggerichte zum Mitnehmen und selbst erwärmen.

Wenig später geht Ilona (62) mit einer Freundin an den Tischen entlang und lässt sich Fertigkuchen, Mehl und Saft reichen. „Ihr seid so richtige Schätze“, sagt die 62-Jährige strahlend. Vor dem Vereinsheim plaudern Dagmar und Anja aus Bommern noch ein wenig. Die beiden sind bereits das zweite Mal vorbeigekommen. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, vielleicht 15 Euro im Monat zu sparen – meine Rente ist einfach zu wenig“, sagt Dagmar, die auf ihrem Rollator Platz genommen hat, um ihren Kaffee zu trinken.

Binnen 30 Minuten haben sich etwa 30 Menschen bei der Seniorentafel eingedeckt. Dani Kortengräber, Jugendleiterin vom SV Herbede, reicht eine Packung Kekse über den Tisch. „Es freut mich sehr, Menschen zu helfen, aber es macht mich auch traurig, wie hoch die Nachfrage ist“, sagt die 40-Jährige. Auch Cornelia Sbosny vom „Seniorenglück“ ist am späten Nachmittag, als die Tafel wieder vorbei ist, nachdenklich. „Ein Herr, der sonst immer gekommen ist, war schon das zweite Mal in Folge nicht da“, sagt die 64-Jährige. Lange Zeit arbeitete sie in einem Krankenhaus, bevor sie in Rente ging und den Verein gründete. Das Helfersyndrom begleite sie schon ein Leben lang, gibt sie schmunzelnd zu. „Mir geht einfach das Herz auf, wenn wir den Menschen ein wenig den Alltag erleichtern können“.