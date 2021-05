Witten: Sturmtief „Eugen“ beschert Feuerwehr einige Einsätze

Witten. Sturmtief „Eugen“ ist auch über Witten gefegt. Es bescherte der Feuerwehr bisher vier Einsätze wegen umgestürzter Bäume.

Sturmtief „Eugen“ hat der Feuerwehr in Witten bislang vier kleinere Einsätze beschert. Auch über die Ruhrstadt fegt die Schlechtwetter-Front seit Montagabend (3.5.) mit teils orkanartigen Böen. Meist sind bislang aber nur kleinere Äste und Bäume auf Straßen und Wege gefallen und mussten von den Einsatzkräften zersägt und weggeräumt werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr bereits am frühen Montagabend am Kohlensiepen. Dort war ein 20 Meter hoher Baum umgekippt und hing an einem daneben stehenden Baum fest. In der Nacht auf Dienstag (4.40 Uhr) blockierte dann ein kleiner Baum die Friedrich-Ebert-Straße.

Umgestürzte Bäume auch der Kleinherbeder und der Kämpenstraße

Am Morgen wurde die Feuerwehr um 8.40 Uhr an die Kleinherbeder Straße gerufen. Auch hier musste ein kleiner Baum zersägt werden. Auch zur Kämpenstraße rückten die Einsatzkräfte aus. Doch hier hatten sich Anwohner parallel bereits um einen Baumdienst bemüht, der das Abtragen übernahm. Am Kleff in Heven war ebenfalls ein Baum umgestürzt. An der Mozartstraße wurden Ziegel vom Dach gefegt. An der Bredde-/Ecke Nordstraße lösten sich Äste. Hier griff die Feuerwehr mit der Drehleiter ein. Am Abend sollen sich die Böen abschwächen, meldet der Deutschen Wetterdienst.

