Witten: Sturmböen drohten Platten vom Kamin zu fegen

14 sturmbedingte Einsätze musste die Wittener Feuerwehr am Wochenende fahren. An der Gerichtsstraße drohten am Samstagabend (22.2.) gegen 18 Uhr mehrere Platten von einer Kaminabdeckung in die Tiefe zu stürzen, so Klaus Kordel von der Feuerwehr. An der Bergerstraße waren gegen 21 Uhr mehrere Äste auf die Straße gefallen. Zehn Mal musste die Wehr am Sonntag (23.2.) im gesamten Stadtgebiet ausrücken. Bei Sturmböen zwischen 75 und 90 km/h landeten Äste und auch kleine Bäume auf Fahrbahnen und Gehwegen.