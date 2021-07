Die Stadtwerke sind der mit Abstand größte Energieversorger in Witten.

Stadtwerke Witten: Stromausfall am Sonntagabend in Rüdinghausen

Witten. Ohne Strom saßen am Sonntagabend plötzlich Haushalte in Witten-Rüdinghausen da. Wie lang die Störung dauerte und was der Grund für die Panne war.

Am Sonntagabend (25.7.) ist in Teilen von Rüdinghausen und auf dem Schnee der Strom ausgefallen. Grund war nach Angaben der Stadtwerke ein Softwareproblem in der Stationsleittechnik. Dabei wurde eine 10-kV-Leitung beschädigt.

Während der Tagesschau fiel plötzlich der Storm aus. Betroffen waren Haushalte in der Umgebung Wemerstraße, Bentenweg, Saaßenstraße, Fismerstraße, Schneer Weg, Kirchhörderweg und Hackertsbergweg. Ein Entstörungsteam war schnell vor Ort, so die Stadtwerke. Der Notdienst konnte die Versorgung nach etwa einer Stunde wiederherstellen.

