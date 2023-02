Witten: Stadtwerke fällen Bäume auf der Holzkampstraße

Die Stadtwerke Witten, hier im Bild der Verwaltungssitz an der Westfalenstraße, kündigen an, Bäume an der Holzkampstraße zu fällen.

Witten. Noch im Laufe des Monats Februars fällen die Stadtwerke Bäume an der Holzkampstraße in Witten. So sieht die Begründung für die Aktion aus.

Die Stadtwerke fällen mehrere Bäume auf der Holzkampstraße. Die Arbeiten sollen im Laufe des Februars erfolgen. Sie sind nach Angaben des Versorgers erforderlich, weil er die Wasser- und Gasleitungen im Streckenabschnitt zwischen der Ardeystraße und der Willy-Brandt-Straße erneuern will. Der Austausch der Rohre soll im Juni starten.

Versorger will neue Bäume auf dem eigenen Firmengelände pflanzen

Die Bäume wurden laut Stadtwerke nachträglich zu den bereits vorhandenen Rohren gepflanzt. Um zukünftig Schäden an den Leitungen durch das Wurzelwerk zu vermeiden und Zugriff im Falle weiterer Instandsetzungen zu haben, sieht das Unternehmen von einer Neubepflanzung auf der Holzkampstraße ab. Gleichwohl will der Versorger an anderer Stelle für neue Bäume sorgen. In Zusammenarbeit mit der Naturschutzgruppe Witten (Nawit) ist dazu das Gelände des Verwaltungsgebäudes an der Westfalenstraße vorgesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten