Witten: Stadt und Stadtwerke werden am Donnerstag bestreikt

Witten. In Witten stehen am Donnerstag (8.10.) Busse und Bahnen still. Auch die Stadtverwaltung wird bestreikt, Hallenbäder bleiben zu. Ein Überblick.

Der Verdi-Warnstreik am Donnerstag (8.10.) trifft in Witten auch die Stadtwerke und die Stadtverwaltung. Die Gewerkschaft ruft die Beschäftigten dazu auf, ihre Arbeit an diesem Tag niederzulegen. Dadurch kommt es für die Wittener zu weiteren Einschränkungen.

So bleibt am Donnerstag das Kundenzentrum der Stadtwerke an der Ruhrstraße 12 zu. Zudem bleiben Schwimmer auf dem Trockenen sitzen – die Hallenbäder in Annen und Herbede werden nicht öffnen. Auch die MS Schwalbe legt nicht ab.

Kundenservice der Stadtwerke Witten nicht zu erreichen

Der Kundenservice der Stadtwerke ist den ganzen Tag über nicht zu erreichen. Bei Störungen können Betroffene aber wie gewohnt die Telefonnummern 9173651 (Strom), 9173652 (Gas), 9173563 (Wasser) und 9173654 (Wärme) wählen.

Da Verdi auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung zum Streik aufgerufen hat, wird es dort ebenfalls zu Einschränkungen kommen. Wie viele Mitarbeiter sich genau beteiligen, steht aber noch nicht fest. „Wir wissen noch nicht genau, welche Auswirkungen der Streik hat“, sagt Stadtsprecher Jörg Schäfer. Laut Stadt kann es sein, dass zum Beispiel Termine, die bei der Bürgerberatung gemacht wurden, ausfallen.

Zuvor hatten bereits die öffentlichen Nahverkehrsunternehmen Bogestra und VER angekündigt, dass sie bestreikt werden und ihre Busse und Bahnen am Donnerstag still stehen. Während die Bogestra gar keine Fahrten anbietet, lässt die VER einige wenige Linien auf die Straße.

Kundgebung auf dem Kornmarkt

So pendeln in Witten die 371 zwischen Hauptbahnhof Witten, Uni und Dortmund-Oespel sowie die 373 von Holzkampschule Richtung Stockumer Bruch nach gewohntem Fahrplan. Zudem können Fahrgäste, die den SB 38 von Hattingen über Witten nach Ennepetal nutzen, zumindest mit einem eingeschränkten Fahrplanangebot rechnen.

Um 8.30 Uhr wird es einen Demozug von den Stadtwerken in Richtung Kornmarkt geben. Dort findet dann gegen 9.30 Uhr eine Kundgebung statt, wo Sven Schmidt von den Stadtwerken, der DBG-Vorsitzende des EN-Kreises, Matthias Hillebrandt, und die stellvertretende Geschäftsführerin von ver.di Südwestfalen, Bettina Schwendt, zu den Beschäftigen sprechen.

