Witten: Stadt und IHK machen die Nachhaltigkeit zum Thema

Witten. Nachhaltiges Leben und eine urbane Produktion sind die Themen einer gemeinsamen Aktion der Stadt Witten und der IHK. Das Programm ist vielfältig.

Die städtische Wirtschaftsförderung 4.0 und die IHK Mittleres Ruhrgebiet laden Bürger zu einer Ausstellung ein. Das Thema: Urbane Produktion. Zu sehen sind hierzu bis zum 5. Juni 18 informative Tafeln in Schaufenstern der Stadtgalerie sowie im ehemaligen Galeria Kaufhof-Gebäude an der Bahnhofstraße. Die Ausstellung, die die Themen Regionalität und Nachhaltigkeit erlebbar machen möchte, wird von einem vielfältigen Programm begleitet.

Mit Online-Seminaren, Diskussionsrunden und Beratungsangeboten wird das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Christian Kolb vom IHK-Wirtschaftsbüro Witten: „Partner sind engagierte Einzelpersonen, gemeinwohlorientierte Initiativen bis hin zu nachhaltigen Unternehmen sowie die Universität Witten/ Herdecke.“

Am Samstag wird zur offenen Gartentür in den Naturgarten im Muttental nach Witten eingeladen

Bis zum 5. Juni wird an jedem Werktag von 12 bis 13 Uhr ein Online-Seminar angeboten. Experten aus der Praxis vermitteln Wissen und zeigen, wie man es im eigenen Alltag anwendet. Außerdem gibt es jeweils ab 15 Uhr telefonische Sprechtage, in denen es unter anderem um die Abfallberatung geht, um die Nutzung von Photovoltaik, aber auch um ein Gründungs- und Förderberatung für nachhaltige Unternehmen. Wittens Bürgermeister Lars König, der die Schirmherrschaft übernommen hat: „Diese wichtigen Aktivitäten helfen, bestehendes Engagement zu vernetzen und Witten für die Zukunft noch besser aufzustellen.“

Am 1. Juni kann, wer will, die Kaffeerösterei Kijamii in der Oberstraße kennenlernen. Unser Foto zeigt Gründer Dominik Münstermann. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Zum Erlebnisprogramm gehören unter anderem am Samstag (29.5.) von 11 bis 14 Uhr die offene Gartentür im Naturgarten der Naturschutzgruppe Witten im Muttental, außerdem wird am Samstag von 10 bis 13 Uhr in der Innenstadt Müll gesammelt. Am Sonntag (30.5.) wird von 16 bis 17 Uhr zu einer Führung durch den Holzneubau der Universität Witten eingeladen.

Am Dienstag (1. 6.) steht von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein Besuch der Kaffeerösterei Kijamii auf dem Programm. Am 3. Juni wird zu einer Klimawanderung in die Wittener Natur eingeladen (16-18.30 Uhr). Am 4. Juni kann man lernen, wie man Pilze zu Hause züchtet (19-21 Uhr). Am 5. Juni gibt es eine Führung (11-13 Uhr) durch die Biogasanlage im Bebbelsdorf.

Am kommenden Montag geht es um das Thema Elektromobilität

Themen der angebotenen Online-Seminare sind unter anderem „Gründen für den Wandel“ (31.5.) sowie Marketing 4.0 (2.6). Themen der Sprechtage sind die Abfallberatung (28.5.), die Elektromobilität (31.5.), Solarenergie (1.6.) und am 2. Juni eine ganztägige Gründungsberatung. Das gesamte Programm findet man online unter urbaneproduktion.ruhr/termine. Zu den kostenfreien Online-Seminaren und Live-Veranstaltungen können sich Interessierte per Mail bei der Wirtschaftsförderung (Karin.Kudla@stadt-witten.de) oder online anmelden (www.urbaneproduktion.ruhr/termine).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten