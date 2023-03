Witten: Stadt informiert über Pläne für das Brunebecker Feld

Am Brunebecker Feld in Witten-Rüdinghausen soll eine große neue Spielfläche entstehen. Über die genauen Pläne informiert die Stadt nun bei einem Infoabend.

Witten. Auf der Grünfläche am Neubaugebiet Brunebecker Feld in Witten soll ein Spielplatz entstehen. Details nennt die Stadt nun bei einem Infoabend.

Bereits vor mehr als zehn Jahren hat der Rat der Stadt Witten beschlossen, dass am Brunebecker Feld eine sogenannte Mittelpunktspielfläche entstehen soll. Verweilen, spielen und wohnen sollen dort künftig miteinander verbunden werden. Da bei den Plänen verschiedene Interessen aufeinandertreffen, lädt die Stadt nun alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 30. März in die Rüdinghauser Grundschule (In der Dickete 4), um sie auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Infoveranstaltung startet um 18 Uhr.

Das ehemalige Erdbeerfeld in Rüdinghausen ist schon seit einiger Zeit bebaut. In diesem Jahr soll nun endlich neben dem Neubaugebiet ein Spielplatz entstehen, sowie eine Calisthenics-Anlage (ein Outdoor-Fitnessstudio) und ein Außentreffpunkt für Jugendliche. Die Freizeitfläche erreicht man dann barrierefrei über den Rheinischen Esel.

Lesen Sie auch:

In Rüdinghausen werden sich viele über eine solche Aufenthaltsfläche freuen. Schließlich wohnen rund um das Brunebecker Feld, im Radius von 500 Metern, mehr als 200 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für 361 unter-18-Jährige ist es im Umkreis von einem Kilometer erreichbar.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Pläne gibt es seit 2010

Schon im Spielflächenkonzept 2010/2011 war eine Spielfläche im Areal zwischen Rüdinghauser Sportplatz, Neubaugebiet und der Straße „In der Dickete“ vorgesehen, damals mit politischer Mehrheit beschlossen. Auch die Planung ist längst fertig, die Baugenehmigung erteilt, ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung erstellt. Bevor nun das Ausschreibungsverfahren beginnt, damit der Baustart noch in diesem Jahr erfolgen kann, gibt es einen Infoabend.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter++

„Wir möchten alle zu diesem Thema gut abholen“, sagt Wittens Kinder -und Jugendbeauftragter Paul Anschütz, der damit einen Auftrag aus dem Jugendhilfeausschuss umsetzt. Gemeinsam mit dem externen Planungsbüro Müller + Tegtmeier und den beteiligten Stadtämtern will Anschütz das Projekt vorstellen.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten