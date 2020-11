Witten: Stadt fördert neue Projekte zur Demokratie

Witten. „Demokratie leben!“ – darum bemühen sich viele in Witten. Nun kommen wieder einige Initiativen in den Genuss von Fördergeldern.

Die Stadt Witten beteiligt sich seit 2015 am Bundesprogramm „Demokratie leben!“. In diesem Jahr stehen 55.000 Euro für die Förderung von Einzelprojekten sowie Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro für das Jugendforum zur Verfügung. Da mehrere Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten oder nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten, wurde ein Teil der schon vergebenen Fördermittel wieder frei. Diese sind nun für die folgenden Projekte vorgesehen:

Der Projektträger „theaterspiel“ will mit einem interkulturellen Theaterworkshop unter dem Titel „Auf die Bühne – unsere Gefühle!“ künstlerisches Arbeiten und interkulturelle Begegnung gerade in einer angebotsarmen Zeit schaffen.

Förderungswürdig: Die interkulturelle Initiative Nouranour veranstaltete im Sommer eine Näh-Aktion auf dem Rathausplatz. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Der gemeinnützige Verein Signal of Solidarity möchte über das Projekt „Nouranour - in Vielfalt nähen“ die Teilnehmenden in die Welt des Schneiderns einführen sowie Teilhabe und Begegnung von Frauen fördern, die sonst nur wenig oder keine Gelegenheit dazu haben.

Team der Uni Witten/Herdecke plant eigene Zeitung: die „Pottpost“

Der Unikat-Club, die Initiative von Studierenden der Uni Witten/Herdecke möchte die Reihe „Unikate im Gespräch“ neu aufleben lassen und somit den Blick für alle möglichen Lebenswege und -entscheidungen schärfen.

Unter der Leitung von Theda von der Recke will ein Team von Studierenden der Uni Witten/Herdecke eine Uni- und Bürgerzeitung – die „Pottpost“ – realisieren.

Nikolaus Munzig, ebenfalls Studierender der Uni Witten/Herdecke, organisiert im Unikat-Club eine Fotoausstellung, ein Podiumsgespräch, einen Workshop, sowie eine Filmvorführung zum Thema „Rassismus / Diskriminierung in Deutschland“.

Vortrag und Diskussion im Islamischen Kulturzentrum Witten

Das Islamische Kulturzentrum Witten plant unter dem Titel „Migration, Einwanderung und das Identitätsproblem“ eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, in der das Thema Integration und die Förderung des Wissens über Entwicklungsmöglichkeiten, sowie die kulturelle Identität von Migranten in Deutschland bearbeitet werden.

+++10 Gründe, warum Sie unseren Wittener Gratis-Newsletter einmal ausprobieren sollten+++

„Mit diesen Projekten konnte noch ein beträchtlicher Teil der freigewordenen Fördermittel für die Umsetzung von Projekten in Witten genutzt werden“, freut sich der städtische Koordinator im Amt für Jugendhilfe und Schule, Michael Lüning. Erfreulich sei auch, dass in diesem Jahr auch noch die folgenden beiden Projekte aus den Fördermitteln für das Jugendforum umgesetzt werden:

Werkstadt Witten plant neue Workshopreihe für Jugendliche

Das Soziokulturelles Zentrum in Witten „Trotz Allem“ möchte mit der Vortragsreihe „Demokratiegefährdende Tendenzen in unsere Gesellschaft“ auf neue Randphänomene aufmerksam machen, die eine Bedrohung für eine offene und demokratische Gesellschaft darstellen. In den Vorträgen beleuchten Expertinnen und Experten deren Einfluss und offenbaren die einhergehenden Gefahren.

Die Werkstadt wird mit dem Projekt „Trefft euch sicher & draußen“ eine offene Workshopreihe für Jugendliche aus verschiedenen sozialen Milieus veranstalten. Eine gemeinsame Bau- und Gestaltungsaktion im Außenbereich des Cafés Treffpunkt soll den Zusammenhalt stärken und Jugendlichen außerhalb der Öffnungszeiten einen Anlaufpunkt mit Sitzmöglichkeiten bieten.