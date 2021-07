Witten: Sportfischer wollen mit Muskelkraft Vereinen helfen

Nicht nur auf dem Campingplatz Steger in Bommern hat die Ruhr schwere Schäden angerichtet. Auch an der Wetterstraße hat das Unwetter „Bernd“ in der vergangenen Woche zugeschlagen.

Witten. Die Wittener Sportfischer wollen Samstag (24.7.) tatkräftig vom Wasser betroffenen Vereinen an der Wetterstraße helfen. Freiwillige gesucht.

Der Sportfischerverein Witten (SFV) möchte am Samstag (24.7.) tatkräftig befreundeten Vereinen helfen, die schwer vom Hochwasser betroffen sind. Dies ist der Kanu-Klub Neptun und der Paddler-Club Ruhrinsel (PCRW) - beide an der Wetterstraße gelegen. Außerdem soll Bürgern in Gedern geholfen werden, die vom Wasser geschädigt wurden.

Wer am Samstag beim Aufräumen und Säubern mitmachen möchte, soll sich um 8 Uhr morgens am Vereinsheim des SFV in Heven (In der Lake 7a) einfinden. Von dort aus werden die Helferinnen und Helfer zu ihren „Einsatzorten“ entsandt.

