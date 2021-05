Witten: SPD und Grüne wünschen sich mehr Baum-Wassersäcke

Witten. Andere Städte hatten es vorgemacht, Witten zog 2020 nach: Junge Bäume werden mit Säcken bewässert. Was SPD und Grüne daran interessiert.

Seit dem vergangenen Jahr werden auch in Witten junge, städtische Bäume durch Plastiksäcke an den Stämmen bewässert, damit diese trockene und warme Sommer überstehen. Im Juli letzten Jahres wurden Linden und Ahorne auf dem Lärmschutzwall an der Elberfelder Straße in Bommern vom Betriebsamt mit den ersten Bewässerungssäcken versorgt. In einer Anfrage an Bürgermeister Lars König möchten SPD und Grüne wissen, wie viele Bewässerungssäcke die Stadt inzwischen angeschafft hat und wo sie im Einsatz sind. Gefragt wird auch, nach welchen Kriterien Bäume ausgewählt werden, die bewässert werden.

SPD und Grüne aus Witten würden sich auch Gießpatenschaften von Bürgern wünschen

Grüne und SPD interessiert auch, ob die Stadt ihre Bäume auch anders bewässert und wie groß hierfür der Zeit- und Personalaufwand ist. Gefragt wird außerdem, ob mit Bewässerungssäcken nicht ein Großteil der Gießarbeit überflüssig werden könnte. Außerdem wünschen sich SPD und Grüne Gießpatenschaften von Bürgern. Die Verwaltung wurde aufgefordert, darüber nachzudenken, wie diese funktionieren könnten.

