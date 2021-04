Witten: SPD und Grüne für mehr grüne Dächer in der Stadt

Witten. Grüne Dächer wirken sich positiv aufs Stadtklima aus. SPD und Grüne in Witten wollen von der Stadt wissen, ob sie dazu Hausbesitzer informiert.

Wie steht es um die Dachbegrünung in Witten? Eine Frage, die SPD und Grüne Bürgermeister Lars König stellen. Pflanzen, so heißt es in der Anfrage an die Stadtverwaltung, filterten Staub und Schadstoffe aus der Luft, wirkten der Aufheizung durch versiegelte Flächen entgegen und seien Lebensraum für Vögel und Insekten. Die Parteien möchten wissen, ob die Stadt Hausbesitzer über diese positiven Wirkungen auf das Stadtklima informiert. Auch, ob sie diesen mitteilt, dass man mit grünen Dächern und einer Kombination mit Photovoltaik Geld verdienen kann.

Hausbesitzer aus Witten können Fördergelder für Dachbegrünung beantragen

SPD und Grüne fragen außerdem, ob die Entwässerung Stadt Witten (ESW) ihre Kunden darauf aufmerksam macht, dass sich mit einer Dachbegrünung auch Gebühren sparen lassen. Denn ein begrüntes Dach verdunste mehr als die Hälfte des jährlichen Niederschlags. Dies entlaste die Kanalisation und die Kläranlagen. Da Gründächer auch wärmedämmend wirken, könnten Hauseigentümer hierfür eine Förderung bei der KfW-Bankengruppe beantragen, so die Parteien.