Witten: SPD und Grüne fordern Lösung für defekte Kunden-PCs

In der Stadtbibliothek Witten müssen Kunden bereits seit anderthalb Jahren ihre eigenen Handys und Laptops nutzen, um im Internet oder dem Angebotskatalog surfen zu können.

Witten. Seit dem Hackerangriff auf die Stadtverwaltung Witten können Kunden-PCs in der Stadtbücherei nicht genutzt werden. Daran hakt die Reparatur.

Wer in der Stadtbibliothek Witten den digitalen Angebotskatalog nutzen will, muss das weiter auf seinem eigenen Handy oder Laptop tun. Seit dem Hackerangriff auf die Wittener Stadtverwaltung vor rund anderthalb Jahren ist das Surfen im Internet auf den Kunden-PCs der Bibliothek nicht möglich. SPD und Grüne kritisieren das und fordern eine schnelle Lösung.

In einer Anfrage der beiden Parteien an den Bürgermeister heißt es, dass die Bücherei ohne nutzbare Kunden-PCs ihrem Bildungsauftrag nicht nachkommen könne, weil das Internet eine zentrale Informationsplattform sei. Auch würden Menschen, die nicht über ein eigenes Endgerät mit Internetzugang verfügen, dadurch benachteiligt, so die Parteien.

Witten: Konzept zur Internetnutzung in der Bibliothek wirft Fragen auf

Bereits im August vergangenen Jahres hatten sie deshalb eine Anfrage an den Bürgermeister gestellt, wann die Kunden die Computer wieder nutzen können. Die Antwort im August 2022: Bevor Kundinnen und Kunden in der Stadtbücherei wieder das Internet nutzen können, müsse erst ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden.

In ihrer aktuellen Anfrage wollen SPD und Grüne deshalb nun wissen, ob dieses inzwischen erstellt worden ist. Zudem fragen die Parteien, wann dort wieder WLAN eingerichtet wird.

