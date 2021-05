Witten: SPD kritisiert neue Parksituation am Ossietzkyplatz

Parksituation am Ossietzkyplatz in Witten: Offenbar sind einige Stellflächen verpachtet oder verkauft worden.

Witten. Die SPD Witten beschäftigt sich mit der neuen Parksituation am Ossietzkyplatz. Die Grünen haben sich der Kritik angeschlossen. Und nicht nur das.

Zwei Anfragen hat die SPD-Fraktion in Witten mit Unterstützung der Grünen nun an Bürgermeister Lars König gerichtet. Zum einen geht es um Parkplätze am Ossietzkyplatz, zum anderen um Wildunfälle in der Ruhrstadt.

Am Ossietzkyplatz sei zur Verblüffung vieler Anwohnerinnen und Anwohner öffentlicher Parkraum verloren gegangen. Nun wollen die Politiker wissen, wie es zur Privatisierung der ohnehin knapp bemessenen Parkplätze gekommen ist.

Wittener Politiker: Anwohner drehen dort regelmäßig Ehrenrunden

„Jeder, der im Viertel lebt und später als 19 Uhr wohnortnah parken möchte, dreht dort ohnehin schon regelmäßig seine Ehrenrunden. Umso schwerer wiegt nun der Verlust der genannten Parkplätze“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Rath. Die Tatsache, dass diese Flächen inzwischen nicht einmal mehr voll ausgelastet sind, nähre den Unmut zusätzlich.

Die Politiker fragen nun, wer entschieden hat, dass die Fläche den Bewohnern einer bestimmten Hausnummer an der Wideystraße überlassen wurde, und ob die Fläche verkauft oder verpachtet wurde.

In ihrer zweiten Anfrage fordern SPD und Grüne eine Übersicht über die Wildunfälle in Witten. Außerdem wollen sie wissen, ob an den Waldrändern schon Reflektoren eingesetzt werden, die das Wild abschrecken und es von der Straße fernhalten könnten.

