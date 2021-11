Witten: SPD fragt Verwaltung nach Aufklärung über Baustellen

Am 3. November wurde die untere Johannisstraße zur Ruhrstraße hin dicht gemacht. Die Stadt begründet die Maßnahme mit dem Luftreinhalteplan.

Witten. Der Eindruck vieler Bürger: In Wittens City reiht sich Baustelle an Baustelle. Die SPD will wissen, wie über die Arbeiten informiert wurde.

In einer Anfrage an Bürgermeister Lars König will die Wittener SPD wissen, wie die Öffentlichkeit über die derzeit zahlreichen Baustellen in der Stadt informiert wurde. Hintergrund sei, dass die Baustellen für Verärgerung sorgten.

Gewerbetreibende in Witten laut SPD über Ruhrstraßen-Verkehrsregelung verwundert

Kritik werde nicht nur von Autofahrern laut, sondern auch von Gewerbetreibenden in den betroffenen Bereichen. In der Anfrage weisen die Sozialdemokraten auf die Oststraße hin. Auf dem Gehweg seien kürzlich Poller gesetzt worden, die das Anhalten von Fahrzeugen verhindern und so den Verkehrsfluss verbessern sollen. Die Maßnahme sorge für Verwunderung, da mit Hinweis auf den Luftreinhalteplan vor einigen Jahren auf der Ruhrstraße Poller entfernt worden seien.

Von der Verwaltung möchte die SPD wissen, wann und wie die Öffentlichkeit über die Arbeiten an der Oststraße informiert wurde. Außerdem, wie die Abtrennung der unteren Johannisstraße von der Ruhrstraße kommuniziert wurde. Einige Gewerbetreibende seien von der länger andauernden „Umwandlung der Ruhrstraße in eine Einbahnstraße“ überrascht. Die SPD interessiert ferner, warum mit den Baumaßnahmen an der unteren Johannisstraße nicht gewartet wurde, bis der neue Kreisverkehr im Johannisviertel vor dem Oberdorf fertiggestellt ist.

